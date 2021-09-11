Фейерверк можно будет увидеть вечером в Левобережном парке.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Салют на День города Ростова-на-Дону 2021 — онлайн-трансляция самого ожидаемого события. Разноцветные огни в небе можно будет увидеть вечером 11 сентября на Левом берегу.
Чтобы избежать скопления людей, власти отменили традиционный фейерверк на Театральной площади. Долгое время держали в секрете, состоится ли он на других площадках. 11 сентября стало известно, что фейерверк проведут после концерта в Левобережном парке — с 21.45 до 22.00.
Следим за событием в режиме онлайн — публикуем фото и видео праздничного зрелища.