Таганрог готовится к запуску новых трамваев

Таганрог отпраздновал завершение начального этапа реконструкции трамвайной сети города, которая много лет балансировала на грани исчезновения.

Таганрог отпраздновал завершение начального этапа реконструкции трамвайной сети города, которая много лет балансировала на грани исчезновения. До момента, когда за дело взялись федеральное правительство, частный инвестор (Группа Синара) и госкорпорация ВЭБ.РФ, 90% трамвайных путей в городе износились, как и весь трамвайный парк вагонов, последнее обновление которого было полвека назад.

Всего за несколько месяцев с мая по сентябрь в Таганроге полностью обновили полотно в историческом центре города и переделали четыре старые остановки. Помимо этого, поставили еще 20 новых остановок и закупили семь трамваев. Еще три доставят в город до конца сентября. Заканчивается капремонт диспетчерского пункта и реконструкция трех тяговых подстанций. Масштабный проект обновления Таганрогского трамвая, стоимостью 11,8 млрд рублей, рассчитан до осени следующего года. К этому моменту обновят еще 35 километров путей и закупят ещё 50 трамваев. Таким образом Таганрог получит полностью заново построенную трамвайную сеть.

В церемонии запуска движения трамваев и второго этапа реконструкции приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В режиме видеоконференцсвязи она пообщалась со строителями и дала старт работам по укладке путей. Глава Совфеда взяла реализацию проекта под свой контроль.

Как рассказал «КП» первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский, жители города очень любят Таганрогский трамвай. Даже сейчас, когда реконструкция этого общественного транспорта завершена лишь частично, им пользуются 20% горожан. Когда работа закончится полностью, их будет примерно вдвое больше.

«Главное, что жители получат комфортабельный новый сервис и новую мобильность. Сегодня скорость трамвая составляет порядка 12 км/ч, а ожидается, что она будет в 2 раза выше — около 20-25 км/ч, что существенно ускорит движение пассажиров. Безусловно, мы ожидаем, что количество ДТП, количество травм в этих ДТП существенно сократится в городе. И, конечно, это совершенно новый облик города: современный, мировой, качественный транспорт», — пояснил Цехомский.

По его словам, проект обновления трамвая в Таганроге уникален по масштабу: обновляется все, от вагонов и полотна до остановок и технологий. Но ВЭБ.РФ планирует активно заниматься развитием электротранспорта и в других городах России.

«Мы считаем, что электротранспорт — это важнейшая инфраструктура города, хребет города, — продолжил первый зампред госкорпорации. — Сейчас у нас на рассмотрении 12 городов, региональных планов по развитию транспортной инфраструктуры. Мы работаем совместно с Правительством — необходимы и федеральные деньги, специальное субсидирование».

На обновление транспорта в этих 12 городах необходимо 340 млрд рублей. Среди значимых проектов ВЭБ.РФ такого рода — развитие инфраструктуры для трамвайной линии по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма». Это очень важный проект, поскольку Верхняя Пышма — город-спутник Екатеринбурга, и между ними оживленное транспортное сообщение. Благодаря обновленному трамваю, жители двух городов будут тратить на дорогу вдвое меньше времени. Реализованы еще два крупных проекта по обновлению транспорта в Перми и Твери. Сюда поставлены 111 и 438 новых отечественных автобусов соответственно. Все автобусы отвечают самым строгим требованиям к комфорту и экологичности.