Победителей первого чемпионата школьных спортивных клубов наградил Алексей Логвиненко

101 школьный спортивный клуб объединяет более 20 тысяч юных ростовчан. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В День города впервые состоялись соревнования на Кубок главы администрации Ростова-на-Дону. В праздничном турнире приняли участие школьники из восьми районов города. Ребята продемонстрировали свои способности в различных видах спорта, а также представили работу школьных клубов, которые начали создаваться, начиная с прошлого года в рамках проекта «Школьная спортивная лига».

ВСЕ РАЙОНЫ - СПОРТИВНЫЕ

Самые спортивные, позитивные и бодрые команды собрались в День города с утра пораньше на стадионе школы № 118. Ребята участвовали в соревнованиях в по мини-футболу, настольному теннису, дартсу, баскетболу, «Веселых стартах», фигурном вождении велосипедов.

- Тут уж точно не заскучаешь, - говорит школьница Лена из Кировского района города. - Я новенькая, у меня только желтый пояс, но участвую с удовольствием Смотрю, в других видах спорта много одноклассников, соседей: кричим, поддерживаем друг друга.

Валентина, мама школьницы Марии из Ленинского района, рада, что в свой выходной она с дочкой пришла на соревнования.

- Моя дочь сегодня выступает вместе со своей школой. Немного нервничала перед выступлением. Но быстро успокоилась: нет какого-то соперничества — мы здесь все за команду здорового образа жизни. Хочется, чтобы такие соревнования стали доброй традицией, - надеется ростовчанка.

В соревнованиях приняли участие команды 8 районов города. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ ВЕРШИН!»

Сегодня в городе 101 школьный спортивный клуб объединяет более 20 тысяч ребят. А любовь к спорту и здоровому образу жизни - секрет успеха ростовчан. Так считает сити-менеджер Алексей Логвиненко, который посетил спортивный праздник и пообщался со школьниками и педагогами.

- Мы неспроста начали празднование Дня города со спортивных состязаний, - обратился ко всем присутствующим Алексей Валентинович. - Вспомните, совсем недавно на Олимпиаде в Токио жители нашего города завоевали 14 медалей: 4 золотые, 7 серебряных, 3 бронзовые. Не каждая страна в мире может похвастаться таким количеством. А наши олимпийцы – это отличный пример для подрастающего поколения. От всей души желаю ребятам покорения новых вершин в спорте!

КТО ЗАБРАЛ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ

Победители получили свои награды из рук градоначальника Алексея Валентиновича Логвиненко и председателя ассоциации работодателей Сергея Леонидовича Бондаренко. Когда награды в личном первенстве нашли своих хозяев, участники замерли в ожидании командных итогов.

Кубок победителя забирает спортклуб лицея № 11 Пролетарского района. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Кубок завоевал спортивный клуб «Старт» лицея № 11 Пролетарского района. Спортивной команде Ворошиловского района удалось победить сразу в двух состязаниях – в тимбилдинге среди педагогов общеобразовательных учреждений и «Веселых стартах» среди дошкольных образовательных учреждений. А лучшим игроком чемпионата школьных спортивных клубов по футболу стал 7-летний Тимофей Подопригора, самый юный из победителей.