Первый фестиваль купечества им. Чехова «В городском саду» в Ростове открыли залпом пушки

Алексей Логвиненко пушечным залпом дал старт фестивалю. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Символическим залпом пушки глава администрации города Алексей Логвиненко открыл Первый фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду», посвященный 272-ой годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

Гости праздника смогли на 100% погрузиться в историю: своими глазами увидеть, какой была жизнь ростовчан в чеховскую эпоху: приобщиться к традициям чаепития, посетить «Квартал мастеров» и «Гостиный двор», побывать на «Ростовском базаре».

Продолжилась прогулка в Городском саду: его основал в первой половине ХIХ века купец Андрей Ященко. Сегодня это - «Городской культурно-досуговый центр имени Максима Горького».

На сцене сада гостей встретили всемирно известный оркестр русских народных инструментов «Дон» и Образцовый оркестр «СКАЗ», который в этом году отмечает 20-летний юбилей. В честь юбилея оркестр получил новые инструменты. Администрация города выделила на эти цели 3 миллиона рублей.

- Ростов - город высокой культуры, поэтому горожанам понравились уличные гуляния, посвященные жизни Антона Павловича Чехова и нашего купеческого прошлого, - рассказал Алексей Валентинович.- Люди ждали этого праздника, и мы постарались его организовать на уровне. Несмотря на все ограничения, мы все же смогли задействовать в представлениях известных звезд и артистов.

И это удалось: праздничные мероприятия провели с соблюдением всех санитарных норм. На улицах города активно проверяли наличие масок, старались не допускать большого скопления людей в ограниченных пространствах.

Артисты закружили в хороводе ростовчан Фото: Артур СЕЛИМОВ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ РОСТОВ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Яркая и щедрая ярмарка ждала гостей в центральном городском парке имени Горького. Бойкая торговля, исторические костюмы, музыка, песни и пляски погрузили современный Соборный переулок в атмосферу дореволюционной эпохи.

- Донская столица всегда красиво и достойно отмечала день рождения города, и сегодня у нас запланировано большое количество мероприятий. Этот День города необычный: мы наполнили его различными уличными представлениями, - объяснил концепцию праздника градоначальник. - У праздника необыкновенная культурная атмосфера, ведь Ростов - многонациональный центр, и у нас в мире, дружбе и согласии проживают представители более 150 национальностей.

Сити-менеджер по традиции торжественно выстрелил из пушки, дав старт народным гуляниям. В момент гостей праздника, словно на машине времени перенесли в начало прошлого века: артисты громко запели, закружили ростовчан в хороводе, во всей красе проявился дух купеческой дореволюционной ярмарки.

Торговцы в винтажных нарядах зазывали гулящих отведать их товар, а девушки в нарядных платьях запевали частушки и плясали.

Путешествие из современного города в Ростов купеческий устроили горожанам в Соборном переулке Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВСЯ ОБЛАСТЬ В ГОСТИ К НАМ

- Сегодня такой замечательный день, солнце, мы вот вышли к парку а тут такие гуляния, - с улыбкой рассказывает ростовчанка Людмила.- Соскучились по праздникам, когда люди веселятся. Уже два года таких торжеств не было.

На день рождения донской столицы приехали гости со всей области: погулять, накупить сувениров и зарядиться праздничным настроением. Все желающие могли попробовать блюда донской кухни: выловить из аквариума и сразу приготовить раков, отведать ухи и вяленой рыбы.

- Праздник очень красивый и колоритный: песни, национальные танцы, я счастлив что попал в такой день в Ростов, - делится своими впечатлениями турист из Оренбурга Николай. - Мы решили остаться в городе до завтра и пройтись по всем центральным улочкам и паркам.

- Нужно гордиться нашим городом, потому что он один из лучших городов в России, - такими словами завершил свое поздравление ростовчанам Алексей Логвиненко.