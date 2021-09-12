«Впереди - новые грандиозные цели и планы!»: В День города Ростов озарил яркий фейерверк

Празднование Дня города завершилось грандиозным фейерверком. Фото: ПОПОВА Екатерина

Отгремел на улицах, площадях и набережных Ростова 272-й день рождения донской столицы. За день гости праздника поучаствовали в десятках мероприятий по всему городу. До последнего оставался открытым вопрос: ждать ли в небе над Ростовом фейерверк. И уже в сам День города стало известно, что город сделает ростовчанам этот подарок. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подвел итог празднованию дня рождения города.

«БЛАГОДАРЯ ВАМ ЭТОТ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ»

Весь День рождения донской столицы был насыщенным и ярким: грандиозное событие включало десятки мероприятий по всему городу. Так, с утра юные ростовчане выясняли на первом кубке школьных спортклубов чей же лучше. На футбольном поле команды сразились за кубок главы администрации города. А в Соборном переулке первый фестиваль купечества им. А. Чехова «В городском саду» как на машине времени перенес людей в Ростов полуторавековой давности.

Самое яркое событие во всех смыслах ожидало ростовчан и гостей города вечером. Празднование завершилось концертом «С Днем рождения, столица донская» в парке культуры и отдыха «Левобережный». Перед ростовчанами выступили джаз-оркестр Кима Назаретова, пианист Георгий Личели в сопровождении симфонического оркестра «ВИВА», государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков и другие исполнители.

- Дорогие ростовчане и гости нашего города, именно благодаря вам этот праздник состоялся! Спасибо за вашу активность и заинтересованность! - обратился Алексей Валентинович после всех праздничных мероприятий в своем блоге в «Инстаграме». - Поздравляю всех еще раз с праздником! Впереди - новые грандиозные цели и планы! С Днем рождения, донская столица! Процветай!

Сити-менеджер Алексей Логвиненко поблагодарил ростовчан и гостей города за активность и заинтересованность. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

«ЭТО БЫЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ЗАДОРНО»

После концерта творческих коллективов жителей ждало водно-световое шоу флайбордистов на реке Дон. Кульминацией насыщенного событиями дня стал шестиминутный салют. Десятки ростовчан пришли в Левобережный посмотреть на праздничный фейерверк. И не зря: здесь зрелище было особенно завораживающим!

Сотни людей не пожалели времени, чтобы прийти посмотреть на фейерверк не с правого берега, а в непосредственной близости от точки запуска, где кажется, что на тебя падают звезды.

- Последний раз мы участвовали в гуляниях на День города 20 лет назад. Хочу сказать, за это время очень вырос уровень проведения таких масштабных мероприятий. Порадовало, что сами гуляющие научились вести себя лучше, попадают в урны, - делится впечатлениями ростовчанка Евгения. - Шикарный концерт, замечательный праздник: это было красиво, профессионально и задорно!