Как прошел день города Ростова-на-Дону 2021: фестиваль купечества, бал и фейерверк

В честь Дня города в Ростове организовали несколько концертов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День города Ростова-на-Дону 2021 отметили в необычном формате. Вместо традиционного концерта на Театральной площади в городе организовали несколько мероприятий на разных районах. Рассказываем и показываем, ростовчане отметили 272-летие донской столицы.

ЯРМАРКА 19 ВЕКА В ЦЕНТРЕ РОСТОВА

С 11 часов в парке Горького и на переулке Соборном проходил фестиваль купечества имени Чехова. В центре города в это время была своя атмосфера. По улицам ходили артисты на ходулях, в костюмах шарманщика, коробейника, цирюльника. Торговцы в красочном облачении громко зазывали посетителей, предлагая сувениры и традиционные угощения.

Фантазию проявили и некоторые гости — девушки щеголяли в платьях с завышенной талией, воланами и рюшами.

Еще одним культурным событием в парке Горького стал концерт «Дон многонациональный». Зрители могли увидеть и лезгинку, и русские народные танцы, и даже монгольские. Но фаворитами стали пожилые артистки, исполнившие танец снежинок.

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ

Ростовскую область можно уверенно назвать родиной олимпийцев. В этом году на Олимпиаде в Токио Россию представили 15 наших земляков, многие из которых завоевали медали. Поэтому празднования Дня города в Ростове не могло обойтись без спортивных мероприятий.

В честь праздника в донской столице прошел чемпионат школьных спортивных клубов. Команды из восьми районов города поучаствовали в соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, дартсу, баскетболу, «Веселых стартах» и даже в фигурном вождении велосипедов. Кубок в итоге завоевал спортивный клуб «Старт» лицея № 11 Пролетарского района. Ребятам вручили грамоты и призы.

А на гребном канале в этот день состоялся товарищеский матч по футболу. Соперниками стали сборные администрации и межнациональных объединений города. Обе команды были сильными, но победилем в итоге оказалась сборная межнациональных объединений.

ДОЖДАЛИСЬ ФЕЙЕРВЕРКА

Вечером празднование развернулось в парке Левобережном. Здесь был организован концерт с участием известных ростовских коллективов — джаз-оркестра Кима Назаретова, ансамбля донских казаков и других. Кроме того, ростовчане могли выбрать подарок на ярмарке «Город мастеров» и померится силами в пляжном волейболе.

Завершился концерт праздничным фейерверком. Зрелище было завораживающим — небо озарилось десятками огней, а рядом разными красками переливался музыкальный фонтан. Фейерверк сопровождался живой музыкой.

Несмотря на то, что в этот году концерт прошел в другом формате, жители остались под впечатлением.

- В последний раз мы ходили на День города 20 лет назад. За это время уровень организации таких мероприятий вырос. Шикарный концерт! Это было красиво, профессионально и задорно! – поделилась впечатлениями ростовчанка Евгения Матрусова.