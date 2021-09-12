Десять километров по трассе — и ты на уроке: как дети в Ростовской области добираются до школы

Жителям Щепкина приходится посещать школу в поселке Октябрьском. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Щепкин Ростовской области жители несколько лет добиваются строительства единственной школы. Сейчас дети учатся в соседнем Октябрьском, добраться до которого не так просто. Несмотря на просьбы, вместо школы людям пообещали построить еще один садик — но и он так и не появился в Щепкине.

В НЕПОГОДУ БЕЗ ШКОЛЫ

Щепкин — небольшой поселок в Аксайском районе. По данным, опубликованным на сайте аксайской администрации, здесь проживают 1059 человек. Однако, как считают местные, сейчас людей намного больше. В последние годы Щепкин успел обрати различными СНТ и коттеджными поселками — их здесь более десяти.

— Мы очень ждем перепись населения, но пока сами попытались определить, сколько у нас детей. Так вот, мы успели насчитать 500 детей в самом Щепкине и столько же в крупном СНТ «Содружество». Но я уверена, что их намного больше, мы посчитали далеко не всех, — говорит жительница поселка Юлия Коханенко.

Детский сад "Пчелка", где сейчас учатся ученики начальных классов. Фото: mbdou-pchelka.ru.

В самом Щепкине учатся только ученики начальных классов — для них выделили второй этаж садика «Пчелка». В этом году сюда пошли учиться сын и дочь Юлии.

— Эта школа там на птичьих правах, а про условия я вообще молчу. В школе нет ни охраны, ни медицинского работника. Дети не занимаются физкультурой, потому что просто негде. Только в этом году сделали столовую, — в одном из классов.

Школа в «Пчелке» тоже переполнена, занятия проходят в две смены. Но и это везение, некоторым младшеклассникам из СНТ, как и старшим детям, приходится ездить на уроки в соседний поселок Октябрьский. Для школьников запустили автобусы, которые ездят дважды в день — утром отвозят, после обеда привозят

— Дочь моей подруги опоздала и не смогла уехать — транспорта больше нет. 10 километров шла по трассе. Боялась, что ее поругают, если пропустит уроки. Такие же проблемы в непогоду, во время осадков автобус может не прийти.

Школа в поселке Октябрьском, куда приходится добираться ученикам. Фото: сайт школы.

ЧТО ОБЕЩАЛИ ЖИТЕЛЯМ И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В районной администрации людей сразу поставили перед фактом — школы в Щепкине не будет. В ответ на обращения родителей власти писали, что строить школу негде. Площадь участка, выделенного под строительство соцобъектов составляет 2,3 гектара тогда, как для школы нужно 3 гектара. Вместо школы в 2019 году жителям пообещали построить еще один детский садик.

— После ввода в эксплуатацию детского сада на 220 мест основное здание детского сада «Пчелка» планируется передать под филиал начальной школы, что позволит охватить данным филиалом всех детей поселка Щепкин возраста начальной школы, — говорится в ответе администрации.

При этом в ответе не уточнялось, когда начнется и закончится строительство нового садика. По словам Юлии Коханенко, новый садик не появился, а о его строительстве она ничего не слышала.

Вместо школы власти обещали построить садик. Фото героя публикации.

Кроме того, в тот же год были выделены средства на проектные и изыскательные работы для строительства школы в поселке Темерницком. Примерно в то же время учеников из Щепкина и СНТ «Содружество» записали в будущую школу, которую планировали сдать в 2022 году. Но жители поселка не верят, что через год их дети действительно отправятся в новое учебное заведение.

— Насколько я знаю, разрешение на строительство было выдано. Там даже котлован еще не вырыли. Зато рядом уже строят многоквартирные дома. В этой школе им не хватит места, а нам и подавно, — жалуется Юлия.

Мы обратились за комментарием в управление образования администрации Аксайского района, а также к заместителю главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и территориального развития. От оперативного комментария они отказались.