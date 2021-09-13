Ростовской области — 84 года: Отмечаем всем Донским краем в прямом эфире

Рассказываем и показываем, как донской регион отмечает свой праздник. Фото: ДЕМКОВ Денис

Ростовской области сегодня исполняется 84 года. Празднует весь регион, правда, из-за противоэпидемических мер, чаще в онлайне.

Настоящее торжество сегодня состоится в донской столице. В музыкальном театре губернатор Василий Голубев наградит выдающихся дончан, которые за последний год на славу потрудились во благо донской земли.

«КП — Ростов-на-Дону» вместе с вами отмечает День рождения Ростовской области в онлайне — проведем трансляцию. Обновляйте эту страницу почаще, и узнаете много интересного о нашем регионе — историю, забавные факты и многое другое.

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