Свежие новости ФК «Ростов»: что случилось с командой перед матчем с «Краснодаром»

В последний раз "Ростов" и "Краснодар" встречались в мае. Фото: ФК "Ростов".

С последней игры футбольного клуба «Ростов» прошло больше двух недель. За это время «желто-синие» расстались с несколькими игроками, а в сети появились слухи о возможном усилении. Рассказываем последние новости ФК «Ростов» перед южным дерби.

КТО УШЕЛ?

Самый громкий трансфер за последнее время — переход Матиаса Норманна в английский «Норвич». В этом сезоне полузащитник будет играть на правах аренды, но у клуба есть возможность выкупить игрока.

Норманн будет играть за "Норвич" до конца сезона. Фото: ФК "Ростов".

Норманн считался звездой «Ростова», но в последнее время редко играл из-за травмы. Сделав перерыв в несколько месяцев, он снова вышел на поле в августе и успел провести четыре встречи. В составе «Норвича» Норманн пока попал только на скамейку запасных.

Через пару дней после этой новости «Ростов» покинул нападающий Давид Тошевски. Он перешел в польский «Гурник Забже» на таких же условиях — аренда с правом выкупа.

Тошевски перешел в «Ростов» в июле 2020 года. Он принял участие в семи матчах, в которых не забил ни одного матча, но чаще оставался на скамейке запасных. С февраля нападающий играл в аренде «Тамбова».

Тошевски с февраля играл в аренде "Тамбова". Фото: ФК "Ростов".

Расторг контракт с «Ростовом» еще один нападающий Александр Долгов. Он выступал за клуб с 2019 года и провел 17 матчей, однако уже в следующем сезоне его арендовали «Химки».

КАКИЕ ТРАНСФЕРЫ ЗАБУКСОВАЛИ?

В начале сентября появились слухи, что «Спартак» хочет купить полузащитника Данила Глебова. Однако позже ФК «Ростов» сообщил, что переход Глебова не состоится. При этом сам игрок подтвердил, что предложение от московского клуба поступало, но его отклонили.

— Команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер, — прокомментировал он «Чемпионату»

У Глебова не получилось перейти в "Спартак". Фото: ФК "Ростов".

Еще один слух был связан, напротив, с усилением «Ростова». Как сообщало бразильское издание «A Bola», донской клуб якобы может приобрести еще одного легионера — полузащитника «Бенфики» Габриэля Пиреса. Однако Пирес так и не присоединился к желто-синим до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, 13 сентября в 19.30 ФК «Ростов» встретится с «Краснодаром» на «Ростов Арене». Игру рассудит арбитр Алексей Матюнин. Ранее в клубе сообщили болельщикам об изменении правил посещения стадиона.