Новости Ростова-на-Дону на 14 сентября 2021: на 50% поднимут оклад педагогам

Зарплату увеличат только в 2022 году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 14 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали подборку главных событий города и области.

Таганрогский городской суд обязал две детские больнице выплатить 700 тысяч за смерть девочки. Пациентке долго не могли поставить диагноз и лечили неправильно. лишь случайно выяснили, что ребенок болен не панкреатитом, а раком кишечника.

С 1 января 2022 года в Ростовской области на 50% планируют увеличить оклады педагогам. Речь идет не только об учителях, но о воспитателях, социальных педагогах, тьюторах и сотрудниках учебно-вспомогательного персонала.

Власти сообщили, как будут работать школы в дни выборов — с 17 по 19 сентября. В школах, где располагаются избирательные участки, для детей и избирателей сделают отдельные входы. Некоторые уроки могут провести за пределами здания, на базе спортивных комплексов, в музеях, театрах.