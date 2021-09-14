В Ростове-на-Дону для молодежи открыли многофункциональное пространство в Доме Культурных «Правда»

Председатель Заксобрания Александр Ищенко уверен, что площадка станет центром притяжения для молодежи с активной гражданской позицией. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице у молодежи с активной гражданской позицией появилась собственная площадка для встреч, общения, мастер-классов. Пространство в стиле лофт распложено в центре города, на Горького 151, а называется оно Дом Культурных «Правда». Площадь помещения – 350 квадратных метров. Пространство имеет стильный современный дизайн и является многофункциональным. Оно разделено на тематические секции и находится под патронажем «Молодой Гвардии».

«ДОЛЖНЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ»

На открытие площадки, которое состоялось в понедельник, 13 сентября, присутствовали председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Миненко и, конечно же, хозяева лофта - донские активисты «Молодой Гвардии», студенческая молодежь.

- Наши молодые коллеги давно ставили перед своими старшими товарищами такой вопрос: «Мы хотим иметь пространство для творчества, для выработки креативных идей. Да просто для обсуждения самых насущных проблем, которые касаются молодежи. Этот вопрос решался достаточно долго, и вот он решен. Пространство в центре города предоставлено в полное распоряжение молодой гвардии. Молодые жители Ростовской области могут здесь проводить вечера, общаться, устраивать мастер-классы, учиться, делиться опытом, - прокомментировал Александр Ищенко.

Также спикер Заксобрания отметил, что старшие товарищи из «Единой России» оказали МГЕР всю необходимую организационную и финансовую помощь, и теперь дело за молодыми активистами.

- Они должны по полной использовать возможности, которые дает новая площадка. В ближайшее время на ней стартуют первые мероприятия. Это будут встречи с интересными людьми, которые достигли успехов в спорте, политике, искусстве, медийной сфере и волонтерской работе, мастер-классы, семинары, культурные мероприятия. Без сомнения, «Правда!» станет точкой притяжения не только для молодогвардейцев, но и для всей нашей активной молодежи, которая с оптимизмом смотрит в будущее и готова созидать его своими идеями и упорным трудом, - подчеркнул Александр Ищенко.

В свою очередь, заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Миненко выразил благодарность за то, что его пригласили на открытие лофта.

- Очень рад здесь присутствовать. Часто приезжаю в родной регион. Каждый раз смотрю, как он меняется. Это касается абсолютно всех сфер. Что хотел бы сказать по поводу этого пространства. Я надеюсь, что эта площадка станет домом для «Молодой Гвардии» «Единой России» в Ростовской области. Станет своего рода точкой притяжения для молодых ребят, и не только для МГЕР, но для всех, кто хочет реализовывать свои проекты в различных областях, будь то творчество, волонтерство и другие сферы, - отметил он.

АНТИФЕЙКОВЫЕ ОТРЯДЫ И БУККРОСИНГ

Хозяева помещения провели для гостей экскурсию по тематическим секциям лофта.

Отметим, что одну из них сейчас занимает молодежный избирательный штаб Ростовской области, который координирует работу антифейковых отрядов. «Мы ведем мониторинг социальных сетей, выявляем неправдивую информацию о ходе выборов, фиксируем конфликтные ситуации в Интернете, ведем разъяснительную работу, например, рассказываем о том, каким образом можно отдать голос на выборах в Госдуму, - рассказал руководитель Ростовского регионального отделения МГЕР Николай Ромашенко.

Другая площадка отведена для проведения интеллектуальных игр. Николай Ромашенко сообщил, что здесь планируется проведение тематических турниров при содействии крупнейшего российского издателя настольных игр.

Также здесь есть возможность ведения прямых эфиров блогеров, обмена книгами (буккросинга), подготовки новых молодежных проектов.