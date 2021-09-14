На федеральном канале вышла программа о подноготной деятельности некоторых оппозиционных политических организаций накануне выборов в Госдуму

Федеральный телеканал выпустил программу, в которой рассказал о попытках дискредитировать выборы в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеканал НТВ выпустил в эфир программу «ЧП. Расследование: кураторы и провокаторы – 2». В ней корреспонденты рассказывают о своем расследовании, в котором вскрывают подноготную деятельность некоторых оппозиционных политических организаций накануне выборов в Государственную Думу РФ.

В частности, в передаче речь идет о том, как на деньги западных кураторов антироссийские фонды пытаются дискредитировать избирательную систему России. Говорится о вбросах и подтасовках фактов.

Авторы передачи пришли к выводам, что несистемная оппозиция имеет серьезную поддержку политтехнологов и правозащитников из США, стран ЕС и Украины. А цель провокационной деятельности - дискредитация выборов еще до их начала.

- Очередную попытку раскачать лодку западные кураторы традиционно пытаются осуществить через своих агентов влияния в России, причем даже через тех, кто уже не раз скомпрометировал себя в глазах граждан. Для этих людей выборы – это очередной способ заработать. За солидный гонорар в твердой валюте они сделают все, что им скажет им спонсор, – говорится в передаче.

В качестве примера приводится работа фонда «Свободная Россия», который Минюстом РФ призвал нежелательным.

По мнению авторов передачи, именно эта организация выполняет всю грязную работу по дискредитации России на международной арене.

Также в передаче идет речь о якобы тесных связях «Свободной России» с различными оппозиционными движениями, в частности, - с фондом Алексея Навального, который помимо статуса иностранного агента признан судом еще и экстремистской организацией.

- На днях стало известно, как структуры Алексея Навального получали финансирование Запада, – сообщается в передаче. – Среди спонсоров проектов обнаружили десятки фамилий сотрудников зарубежных посольств в России. Схема была следующая: иностранные дипмиссии нанимали на работу россиян, а те, в свою очередь, становились жертвователями для дружественных посольствам организаций, таких как ФБК Навального. Больше всего средств поступало из посольств США и Германии, однако в темной схеме участвовали и представители Канады, Франции, Испании и других стран НАТО, - утверждают авторы программы.

В завершении авторы делают следующий вывод: «Всевозможные проекты и бесчисленные конторы, которые создаются в России на деньги зарубежных спонсоров, направлены на провоцирование в стране хаоса и беспорядков. Некоторые из этих кандидатов баллотируются в Госдуму. Если такие кандидаты просочатся во власть, то вряд ли стоит сомневаться, чьи интересы они будут отстаивать в ближайшие годы».