В Ростовской области мужчина шокировал посетителей магазина, заглянув под юбку покупательнице

Видео инцидента попало в соцсети. Фото: vk.com/overhear_vkamenske

В Каменске-Шахтинском посетители магазина пожаловались на подозрительного мужчину. На виду у окружающих незнакомец сначала преследовал одну из покупательниц, а потом заглянул ей под юбку. Видео инцидента попало в социальные сети.

По словам очевидцев, мужчина зашел в цветочный лавку вслед за женщиной. Как и все он начал рассматривать букеты, но потом повел себя странно. Незнакомец все время держался рядом с посетительницей, периодически приближаясь к ней и озираясь. А когда женщина отвернулась, наклонился и начал заглядывать ей под юбку. Судя по видео, злоумышленник пытался «провернуть» все незаметно, но, конечно сразу привлек всеобщее внимание.

— Само действие уже после инцидента смотрится настолько жутко, насколько и нелепо. Прошу быть внимательными в нашем городе и не терять бдительность, берегите себя, своих друзей и близких! — написала жительница города.

Позже свидетели инцидента сообщили, что мужчину якобы задержали и поставили на профилактический учет. Однако в пресс-службе донского управления МВД подтвердить это не смогли, но пообещали предоставить комментарий позже.