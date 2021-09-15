В Ростове подвели итоги конкурса «Лидеры Дона»

На региональной площадке «Точка кипения» губернатор Василий Голубев встретился с финалистами конкурса «Лидеры Дона» и ответил на их вопросы. Фото: Управление информационной политики Ростовской области

В донской столице во вторник, 14 сентября, подвели итоги губернаторского конкурса «Лидеры Дона» и вручили дипломы десяти победителям. Отметим, что мероприятие - это открытая и прозрачная площадка для подготовки кадрового резерва правительства, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и предпринимателей нашей области. Сегодня это самая крупная региональная площадка, где каждый лидер может быть по достоинству отмечен.

«ИДЕЯ КОНКУРСА – ПОЗАТЬ В ПАРТНЕРЫ МОЛОДЫХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ»

На церемонии подведения итогов состязания, которая проходила на региональной площадке «Точка кипения», присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона поприветствовал финалистов состязания, а также пообщался с ними на различные темы. Также донской губернатор отметил, что «Лидеры Дона» вызвали большой интерес у граждан.

- Идея конкурса – позвать в партнеры молодых неравнодушных людей, которые хотят менять жизнь, менять ситуацию в конкретных муниципалитетах, городах, сельских территориях. И это получилось. Количество участников постоянно росло. Мы начали в 2019 году, в этом число конкурсантов дошло до 10 тысяч человек. Хорошая динамика – думаю, это совсем не предел, - заявил губернатор.

Отметим, что в этом году онлайн-этап «Лидеров Дона» объединил 10000 человек со всех донского края. В полуфиналы прошли 250 участников, в финал – 50, десять из которых сегодня получили статус «Лидера Дона» 2021 года.

«ПРЕКРАСНЫЙ МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ ПЛОДЫ»

А победителями стали Гавриил Абрамян, Александр Аваков, Сергей Василенко, Анатолий Жаров, Александр Козоброд, Виктория Литвинова, Надежда Наумова, Дмитрий Оторкин, Алесандр Сивожелезов, Сергей Таран.

Губернатор поприветствовал ребят и поблагодарил их за неравнодушие и стремление изменить к лучшему жизнь родного края.

- Конкурс «Лидеры Дона» - прекрасный механизм, который начинает приносить плоды. Уверен, что его нужно продолжать. Надо находить новые интересные площадки для общения, а главное – реализовывать идеи молодых лидеров Дона, которые они вносят в ходе конкурса. У нас много планов. И, как часто об этом говорит президент, надо с уважением относиться к прошлому, при этом продолжая двигаться вперед. Это главная идея «Лидеров Дона» и федеральных лидеров. Только в этом случае мы с вами – большая команда, которая движется вперед и, несмотря на препятствия, достигает целей. Благодарю всех участников, всех активных людей за стремление двигаться вперед – к достижению целей во благо людей, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводимый АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс «Лидеры Дона» вошел в список общероссийских и международных кейсов на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что победители конкурса получат в наставники успешного управленца из числа региональных министров, депутатов, бизнесменов, банкиров, ректоров, и смогут продолжить обучение в рамках специальной программы по развитию предпринимательских компетенций и навыков. Для каждого будет организована экспертная сессия, итогом которой станет детально проработанная карта развития. И, наконец, у победителя будет возможность воспользоваться практически беспроцентным займом под 0,1% от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства на старт или развитие своего бизнес-проекта.