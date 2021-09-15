Жителей шахтерских территорий переселят из аварийного жилья к 2024 году

Фото: пресс-служба ЗС РО

В городе Шахты Ростовской области состоялось совещание, на котором обсудили вопросы капитального ремонта, реконструкции социальных объектов и переселение жителей из ветхого жилья в шахтерских территориях донского края.

Участниками мероприятия стали председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, первый зампредседателя донского парламента – председатель комитета по социальным вопросам Сергей Михалев, председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина и другие спикеры.

Открывая совещание, Анатолий Артамонов подчеркнул, что Ростовская область – важнейший регион во всех отношениях.

«СПРАВЕДЛИВО, ЧТО РЕГИОН ПРОСИТ ПОМОЩИ У ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

- Сейчас мы занимаемся самыми сложными объектами на территории города Шахты и Новошахтинска. Уже отремонтировано более 100 зданий, но еще много объектов требуют обновления — это школы, больницы, учреждения культуры - состояние этих зданий беспокоит местное население, - пояснил Анатолий Артамонов. - Все эти проблемы с инфраструктурой произошли не по вине шахтинцев, а в результате выработки шахт. Закрытые шахты оказывают более негативное влияние на среду, чем даже действующие. Совершенно справедливо, что в этой ситуации регион просит помощи у федерального центра.

В свою очередь, Александр Ищенко отметил, что Совет Федерации все большее внимание уделяет проблемам донского региона и готов участвовать в совместном их решении.

- Например, при поддержке сенаторов стало возможным решение одной из самых важных для каждого жителя Ростовской области проблем – восстановление бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко взяла под личный контроль масштабный проект по обновлению дорожной сети города Таганрога. Поэтому мы рассчитываем сегодня на такое же плодотворное общение по не менее важной теме реконструкции социальных объектов и переселения граждан из аварийного жилья, - рассказал парламентарий.

«ГОСУДАРСТВО НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЛОСЬ ОТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

Александр Ищенко также назвал совещание в Шахтах знаковым событием. И не случайно. На рабочей встрече была определена дата, к которой полностью будет решен вопрос переселения граждан с отработанных шахтерских территорий.

- В шахтерских городах Новошахтинск и Шахты, Гуково, в поселках Белокалитвинского, Тацинского, Красносулинского районов много лет остаются актуальными два наболевших вопроса: капитального ремонта социальных объектов и переселения граждан из аварийного и ветхого жилья за счет средств федерального бюджета. Это застарелая хроническая болезнь всех шахтерских территорий нашей страны, где в советское время уровень жизни был высоким. В 90-е годы шахты закрылись, шахтеры потеряли работу, а социальная инфраструктура медленно и верно разрушилась. Надо сказать, что государство никогда не отказывалось от своих обязательств, и за счет федерального бюджета удалось сделать многое. Капитально отремонтированы более 100 зданий школ, поликлиник, детских садов, больниц. Переселено 11 803 семьи из жилых домов, пострадавших от ведения горных работ на закрытых шахтах. Анатолий Дмитриевич и представители федеральных министерств сообщили хорошую новость. Вопрос переселения граждан с отработанных шахтерских территорий в Ростовской области будет завершен в 2024 году. На эти цели предусмотрено около 7 млрд рублей, что позволит переселить 2 803 семьи, - рассказал Александр Ищенко.

А первый зампредседателя ЗС – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев обратил внимание, что необходимо уточнить и актуализировать списки семей, которые подпадают под расселение.

– Очень важно, чтобы в программу по переселению из аварийного жилья попали все, кто в этом нуждается. И эта задача на 80 процентов зависит от администраций шахтерских городов, так что данным вопросом необходимо заняться вплотную и как можно быстрее, чтобы успеть уложиться до конца 2024 года, – сказал спикер.

Инициатор совещания в Шахтах, депутат Екатерина Стенякина, также прокомментировала встречу.

– По счастливой случайности Анатолий Дмитриевич является моим наставником по итогам конкурса «Лидеры России», поэтому, когда он спросил, чем может помочь, я пригласила его посетить наши шахтерские города. И очень важно, что вместе с нами сегодня были и председатель Законодательного Собрания Ростовской области, и заместитель губернатора, и представители федеральных министерств. Мы показали им часть тех объектов, которые находятся в плачевном состоянии и в которых так нуждаются наши жители. Надеюсь, что по итогам обсуждения появится финансирование, и мы сможем завершить данную программу, – сказала Екатерина Стенякина.