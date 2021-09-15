Audi Q5 Sportback: идеальное решение для ежедневных поездок

Фото: Игорь Новичков, предоставлено ООО «ФормулаА»

Новый Audi Q5 – один из самых ожидаемых кроссоверов европейского производства. Это принципиально новый класс автомобилей, для которых самыми важными являются спортивные характеристики. Но мощь купе-кроссовера сочетается в модели с комфортом автомобиля на каждый день.

Дизайн как способ заявить о себе

Эффектные дизайнерские решения конструкторов Audi Q5 Sportback позволили создать динамичный, уверенный и броский автомобиль. Одной из особенностей модели стала широкая задняя часть с пологим наклоном стоек. При этом линия крыши выглядит еще более выразительной, а впечатление от плавных форм кузова значительно усиливается. По всей ширине автомобиля располагается задний диффузор с горизонтальной накладкой, что подчеркивает динамичный дизайн. А опциональная линия Sport позволяет добавить новые спортивные акценты.

Передние сидения в автомобиле демонстрируют спортивный характер и идеальную посадку для водителя и пассажира. Боковая поддержка для сидений продумана анатомически. Завершают образ купе стильная кожаная обивка с контрастной строчкой и тисненая буква S. Составное заднее сидение легко трансформируется для расширения багажного отделения. При этом в салоне автомобиля легко размешаются пять человек, а высота потолка и пространство для ног комфортны для всех пассажиров.

Фото: Игорь Новичков, предоставлено ООО «ФормулаА»

Динамичный разгон и отличная управляемость

Модель оснащена полным приводом quattro с технологией ultra, который распределяет тяговое усилие между осями. Это позволяет обеспечить высокую точность управления, а также непревзойденный спортивный стиль вождения. В помощь водителю установлена система Audi drive select, которая предлагает различные варианты движения по дороге – более комфортный или более спортивный, с увеличенной мощностью или с сочетанием разных параметров.

Интеллектуальные особенности

В базовой версии автомобиля установлены навигационная система Audi virtual cockpit plus, аудиосистема, предусмотрены интеграции с мобильными устройствами, поддержка LTE, интерфейсы Bluetooth. Подбирая дополнительные опции, владелец Audi Q5 Sportback может сделать из своего кроссовера штучный экземпляр. При этом автомобиль будет чутко следовать всем желаниям водителя.

Фото: Игорь Новичков, предоставлено ООО «ФормулаА»

Приобрести Audi Q5 Sportback можно в Ауди Центре Ростов. Для покупателей здесь действуют специальные предложения. Подробнее обо всех условиях приобретения автомобилей Audi можно узнать по тел. 8 (863) 290-00-00.

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