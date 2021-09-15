Выборы 2021 в Ростовской области: как, где и за кого можно проголосовать

Выборы будут проходить в течение трех дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выборы 2021 в Ростовской области будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Избиратели будут выбирать кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам. Рассказываем, где, как и за кого можно проголосовать в донском регионе.

КОГО ВЫБИРАЕМ?

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе — по партийным спискам и одномандатным округам. По партийным спискам кандидатов выдвигают только официально зарегистрированные партии. В России их 14: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», «Яблоко», «Партия роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (в таком порядке они будут указаны в бюллетене).

В Ростовской области будут работать около 2,5 тысячи избирательных участков Фото: Мария ЛЕНЦ

Пойти на выборы по одномандатным округам могут как члены партий, так и самовыдвиженцы. Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала 56 кандидатов из семи одномандатных округов: Нижнедонского и Таганрогского (по 10), Ростовского (9), Шахтинского (8), Южного (7), Белокалитвинского и Волгодонского (по 6).Избиратели голосуют за кандидата из федеральной группы и региональной — представителей Ростовской области. Если по результатам голосования партия преодолела барьер, в парламенте ее представят выдвиженцы от обеих групп. Местные политики попадут туда в том случае, если в регионе будут больше голосовать за их партию.

Кроме будущих депутатов Госдумы избиратели будут выбирать депутата донского Заксобрания по Азовскому одномандатному избирательному округу.

КАК И ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ

С 17 сентября выборы будут проходить дистанционно, на дому и избирательных участках. Проголосовать можно каждый день с 8.00 до 20.00. Во время голосования на дому и на участках могут присутствовать наблюдатели.

Голосование будет проходить не только на избирательных участках, но дистанционно и на дому. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На выборы с собой нужно взять только паспорт.Всего в Ростовской области будут работать 2,5 тысячи избирательных участков. Выяснить адрес УИК в вашем районе можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Для этого нужно перейти в раздел «Избиратели», затем — в «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» и ввести адрес в поисковую строку. После этого вы получите номер избирательного участка, адрес. Здесь же можно узнать состав избирательной комиссии, получить информацию о политических партиях, кандидатах из федеральной и региональных групп, а также одномандатниках.

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ НА УЧАСТКАХ

На входе в избирательный участок нужно пройти термометрию. Здесь же можно будет обработать руки в специальном пункте дезинфекции. Каждому избирателю выдают маску, перчатки и ручку.

На участке нужно будет соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра. Члены избирательных комиссий будут работать в специальных защитных экранах.

Каждый день перед началом голосования и после его окончания в помещениях будут проходить уборка и обработка с использованием средств дезинфекции.