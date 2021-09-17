«Жена захотела свободы и бросила нас»: исповедь многодетного отца-одиночки, воспитывающего пятерых детей

Роман Курсиш, отец пятерых детей, сумел найти личное счастье. Фото: предоставлено героем публикации

Житель Батайска Ростовской области, 46-летний Роман Курсиш, - папа пятерых детей, что само по себе уже – достижение. А еще он – отец-одиночка. Мужчину, а заодно - трех дочерей и двух сыновей, жена бросила восемь лет назад. На тот момент самой младшей девочке было всего три года. Роман рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о том, каково это быть не только многодетным, но еще и одиноким папой.

«ХОТЕЛОСЬ УМЕРЕТЬ ОТ УСТАЛОСТИ»

По словам Романа, он был уверен, что у него – благополучная счастливая семья. А потом – как гром среди ясного неба – жена заявила, что хочет свободной жизни.

Под свободой, по словам брошенного мужа, экс-супруга подразумевала жизнь без детей.

Ну а Роман остался с ребятней один.

- Конечно, было сложно. Очень-очень сложно, - рассказывает мужчина. - Пришлось учиться заплетать косички, готовить разнообразнее. Я стал не только добытчиком, но и няней, кухаркой, домработником, школьным учителем. Но никогда у меня не мелькнуло даже мысли о том, чтобы сдать детей в детский дом. Умереть от усталости да, хотелось. Но отказаться от своих кровинок – ни за что! Я понимал, что мои дети кроме меня никому не нужны.

При этом Роман не скрывает, что отдавал себе отчет, что материнское тепло он заменить не сможет. Да и без женской руки было тяжело.

- Надо искать жену! - решил дончанин.

Мужчина говорит, что предать своих детей никогда бы не смог. Фото: предоставлено героем публикации

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

- Ох, не просто это было, – вспоминает мужчина свой путь к личному счастью. –Что уж там скрывать, женщины меркантильные очень. Многих пугало, что у меня пятеро детей. Но многие не подходили мне! В общем, с женщинами было трудно.

У Романа было несколько попыток создать полную семью, и только четыре года назад он одел на палец любимой обручальное кольцо.

- После жены жил гражданским браком с женщиной, которая оказалась мошенницей, - вздыхает мужчина. - Полтора года втиралась ко мне в доверие, а потом исчезла с общими сбережениями. Затем пробовал построить семью с дамой на восемь лет старше меня. Но у нее был непутевый сын, в которого она вкладывала все ресурсы. А мои дети были не нужны. И я расстался с ней.

После этого опыта Роман решил искать ту, у которой своих детей не будет.

- Я иногда думал, что красивые женщины для меня недостижимы, - признается отец-одиночка. – Но это оказалось не так. У меня получилось встретить ту самую лучшую для меня и моих детей.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

В социальной сети «Одноклассники» Роман познакомился с батайчанкой младше него на три года. У пары вспыхнул яркий роман, и вскоре мужчина с детворой переехал в двухкомнатную квартиру к любимой женщине.

Правда, с ними еще живет и свекровь.

- Конечно, мечтаем о большом доме, но пока нет возможности. Света моя занимается детьми, работаю один я. Денег хватает только на еду, да на одежду, - сетует Роман Курсиш.

Трудится многодетный папа токарем.

ПРИШЛОСЬ СТАТЬ ЕЩЕ И ПСИХОЛОГОМ

- Старшего сына к себе пристроил. Ему сейчас 20, - продолжает Роман. – Казалось бы, взрослый, но такой еще ребенок. В налоговую за справкой Света его водила.

По словам мужчины, раньше, когда детвора была маленькой, и проблемы были такими же. Сейчас же отцу приходится быть еще и психологом. Так, например, когда у сына случилась первая и несчастная любовь, именно Роман был рядом, поддерживал и утешал ребенка.

Многодетный отец говорит, что его нынешняя жена делает для ребят в разы больше, чем родная мать.

- Света любит моих детей как родных, которых ей Бог так и не дал, - разводит руками отец пятерых детей. - Ну а экс-супруга только недавно начала интересоваться жизнью детворы. Пацаны с ней не особо общаются, девчонки иногда навещают. Денег бывшая жена им не дает, может шоколадкой угостить или мороженым. Такие вот дела. К счастью, судьба послала мне Светлану. Она стала для меня и моих ребят отдушиной и утешением.

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