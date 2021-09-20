Высокая конкуренция, уверенная победа: региональное отделение «Единой России» подвело итоги выборов на Дону

Председатель областного Заксобрания рассказал об итогах выборов на Дону. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в понедельник, 20 сентября, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «ЕР» Александр Ищенко провел брифинг и ответил на вопросы журналистов о выборах в Госдуму.

Отметим, на Дону, как и во всей стране, выборы длились три дня.

Александр Ищенко, открывая брифинг, обратил внимание, что выборы в нижнюю палату парламента отличались на Дону высокой конкуренцией. Так, в одном из одномандатных избирательных округов кандидату от партии противостояли руководители сразу двух фракций в Законодательном Собрании Ростовской области.

Своих кандидатов «Единая Россия» определила на основе мнения избирателей через процедуру предварительного голосования.

По итогам выборов нового созыва Государственной Думы кандидаты территориальной группы партийного списка «Единой России» получили наибольшую поддержку донских избирателей, лидируя среди списков других партий.

- По партийному списку «Единая Россия» в Ростовской области получила 52% голосов избирателей, пришедших на выборы, что, по предварительным оценкам, позволяет рассчитывать на 4 мандата, - заявил секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Ищенко.

Парламентарий сказал также, что единороссы победили и во всех 7 одномандатных округах Ростовской области.

РАБОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ

Не менее важными Александр Ищенко назвал и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. «Единая Россия» получила здесь, по предварительным данным, не менее двух третей из 4156 мандатов.

- Это те люди, которые каждый день будут работать над решением проблем наших избирателей, имея ограниченный финансовый и управленческий ресурс. И мы точно будем помогать им и с областного, и с федерального уровня, - заявил спикер донского Заксобрания.

Объясняя причину победы, Александр Ищенко сказал, что «Единая Россия» - единственная партия, которая работает на всех уровнях власти.

- Мы не ограничиваемся кампанией общегосударственного уровня, в отличие от наших оппонентов, не стремящихся выдвигать своих кандидатов на выборах в муниципалитетах, - сказал секретарь регионального отделения партии.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦПОДДЕРЖКА

По словам парламентария, уже с сегодняшнего дня партия приступила к реализации той программы, которая была выработана вместе с избирателями в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы.

– Приоритеты этой программы совершенно очевидные. Это развитие экономики, совершенствование системы социальной поддержки, прежде всего семей с детьми и пожилых граждан. Абсолютно точно в ближайшее время мы предпримем шаги по изменению системы оплаты труда учителей, работников дошкольных организаций. Этот вопрос регулярно перед нами ставят избиратели, поэтому в наших планах, и мы будем просить об этом вновь избранных депутатов Государственной Думы, – формулирование единых подходов к системе оплаты труда работников бюджетной сферы на федеральном уровне, – прокомментировал спикер Заксобрания.

Он также отметил, что в центре внимания находятся и проблемы первичного звена системы здравоохранения. В первую очередь, необходимо модернизировать поликлиники, больницы в городах и районах Ростовской области.

– Мы очень серьезно продвинулись в этой работе на областном уровне, но в малых городах и в сельских территориях должен быть тоже достаточно высокий уровень медицинского обслуживания. Как и уровень качества образования. Капитальные ремонты школ и строительство новых учебных заведений – это еще один наш приоритет. Это очень большой пласт работы, и наши депутаты, избранные в Государственную Думу, должны стать проводниками интересов жителей Ростовской области на федеральном уровне, – подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что для решения всех этих вопросов требуется больше финансовых средств. Например, в шахтерских территориях, где в силу реструктуризации угольной промышленности произошло ухудшение конструкций зданий и сооружений, наблюдается явное недофинансирование объектов здравоохранения и образования.

– Это произошло не по вине областных или местных властей, но при этом с юридической точки зрения ответственность лежит на муниципалитетах. Это не правильно, и нашу позицию уже поддержал Совет Федерации. 5 октября мы планируем участвовать в обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку, и уже в рамках этого обсуждения будем ставить вопросы, связанные с интересами Ростовской области. И применительно к шахтерским территориям, и применительно к другим сферам деятельности, – пояснил Александр Ищенко.

«Комсомольская правда – Ростов» вела прямую трансляцию выборов на Дону. Посмотреть ее можно здесь.

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