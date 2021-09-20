Никогда такого не было, и вот опять: Хроника потопов на Орбитальной в Ростове

10-метровый гейзер нашел дорогу на поверхность в 2015 году. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

Не опять, а снова: в понедельник, 20 сентября, улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за очередного порыва. В городском департаменте ЖКХ и энергетики сообщили, что коммунальная авария произошла из-за дефекта на водопроводной сети. Правда, потопом на Орбитальной ростовчан давно не удивишь — то здесь из-под земли бьет десятиметровый гейзер, то машинам приходится искупаться в потоках грязной воды. Говорят, что такое техногенное бедствие происходит стабильно раз в год. В «КП — Ростов-на-Дону» решили поднять архивы и проверить, не приукрашивают ли? Оказалось, еще и не все вспоминают!

2015. ИЮЛЬ

Может, коммунальные аварии здесь случались и раньше, но Орбитальная дебютировала в информационном пространстве города как горе-улица, где «крокодил не ловится и не растет кокос», 21 июля 2015 года. Тогда местные соцсети облетели фото, где на Северном из-под земли забил 10-метровый коммунальный «фонтан». В тот раз трубы прорвало на пересечении улиц Орбитальная и Беляева.

Как пояснили тогда сотрудники ростовского «Водоканала», рабочие вскрыли водовод диаметром 500 мм, чтобы подготовить его к перекладке, а там оказались скрытые порывы. За пять часов работы таких порывов было обнаружено около 20 штук.

2016. ИЮНЬ

Вторая громкая коммунальная засада поджидала местных жителей утром в субботу, 11 июня 2016. Около дома № 70 произошел порыв водовода диаметром уже 1000 мм. Вода быстро затопила улицу, не оставив никакого шанса жителям перейти дорогу, не намочив ноги по колено. В городской администрации тогда рассказали, что специалисты занялись устранением порыва. При этом подачу воды в жилые дома не отключили.

Пока бригада из пяти человек, которая задействовала сразу три единицы техники, пыталась устранить беду, ростовчане выкладывали видео и снимки коммунального безобразия в социальной сети.

В 2016 году местные жители не вышли сухими из воды, переходя дорогу. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

2016. АВГУСТ

А вот и вторая за год авария: тогда читатели местных пабликов в соцсетях смеялись и предлагали переименовать ее в Речную.

Начало рабочей недели — понедельник, 8 августа, ознаменовался очередным порывом, на этот раз возле дома под номером 64. Коммунальщики тогда среагировали оперативно: срочно выехали на место аварии и перекрыли водовод для того, чтобы определить характер повреждений и приступить к ремонту.

Тогда никто поступление воды в дома тоже не ограничил: порыв случился на магистральном водоводе.

2018. ИЮЛЬ

В 2017 году местные жители сами не поверили своему счастью, но оно оказалось недолгим. Спустя почти два года после третьей крупной аварии товарищ Порыв зашел на огонек.

В ночь на воскресенье, 8 июля 2018 года, жители Северного смогли наблюдать как из-под земли в течение нескольких часов метров на 15 вверх взметнулась вода.

Ростовчане стали смеяться сквозь слезы в соцсетях, даже придумали шуточное объявление.

- В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной открылся новый коммунальный фонтан, - принялись тут же иронизировать в соцсетях горожане, выложившие ролик. - Работает круглосуточно, вход бесплатный.

Очевидцы, которые рассказывали, что вода била из-под земли несколько часов, очень жалели о том, что много воды вылилось впустую.

Высоту этого "гейзера" местные тоже оценили на глаз - где-то 15 метров. Фото: группа "Регион 61. Ростов-на-Дону" ВКонтакте

2020. НОЯБРЬ

И снова спустя два года, аккурат в канун праздника. 6 ноября 2020 года очередной мощный порыв произошел в районе Орбитальной. Пострадали многие жители Северного жилого массива.

- Последствия коммунального ЧП устраняли две бригады специалистов и восемь единиц техники «Ростовводоканала». Водовод полностью заполнили водой после порыва, - рассказали тогда в ростовской администрации.

После устранения порыва была восстановлена подача воды в частные дома и на дачи, расположенные в садовых товариществах «Колос», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Союз», «Садовод» и «АЭРО».

2021. ИЮЛЬ

Очередной разлив местной Амазонки случился этим летом, 7 июля. Вновь полноводная река разлилась по Орбитальной, и у пешеходов совершенно не осталось возможности даже перейти проезжую часть.

Один из пользователей опубликовал в одной из ростовских групп в соцсети видео, на котором видно, как автомобилистам приходится по самый капот погружаться в грязную воду. Кроме того, легковушкам пришлось штурмовать еще и бурный поток. А уж пешеходам выйти сухими из воды в тот день не получилось совсем.

Комментарии, учитывая завидное постоянство потопов на этой улице, были вполне ожидаемы.

- Наводнение на Орбитальной - это уже классика, - заметил один из читателей.

- Стабильность, - лаконично прокомментировал второй.

- Шо, опять? - неожиданно удивился третий.

- Инновационный чопик опять не выдержал, - смеется еще один ростовчанин.

Интересно, а есть такая примета на Орбитальной: помыл машину - жди порыва? Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

2020. СЕНТЯБРЬ

Издалека-долго течет река по Орбитальной и сегодня. На этот раз эпицентр — в районе дома № 74, из-за порыва здесь улица снова стала полноводной рекой. На видео, которое очевидцы разместили в соцсетях, уточнили, что поток воды в кадре стал меньше в два раза от первоначального.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», коммунальное ЧП произошло прямо около жилых домов, рядом с автобусной остановкой. Также на пути бурного потока оказались припаркованные у обочины машины, которым пришлось «окунуться» в воду.

Так что суровые жители Орбитальной, закаленные коммунальными гейзерами и техногенными реками, по праву с долей иронии называют такие явления «стабильностью».

Допускаем, что нашли в архивах «Комсомолки» не все легендарные водопроводные аварии на Орбитальной. Если припомните - пишите в комментариях!

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