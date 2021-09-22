В Ростове утвержден проект планировки спортивного кластера на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба Правительства РО

В донской столице на левом берегу Дона, в районе стадиона, возведут современный жилой комплекс и все необходимые социальные объекты.

Так, власти региона обновили чертежи границ земельных участков. В ближайшее время на них начнут возводить объекты инфраструктуры.

В частности, речь идет о бассейне, дворце спорта и комплексе образовательных учреждений на 4 000 учеников на площади в 20 га.

Кстати, в первую очередь создадут подземный пешеходной переход. Также здесь появится несколько парковочных зон общей вместимостью 893 места.

Одновременно с этим группа компаний «ЮгСтройИнвест» проектирует планировку соседнего участка - восточнее «Ростов-Арены». После того, как будут готовы документы, здесь начнут стоить многоквартирные дома, детские сады, школы, поликлиники, объекты торговли, развлечений и спорта.

- Власти решили отказаться от точечной застройки города, так как она не учитывает социальное, транспортное и инженерное обеспечение, - отметил и.о. директора ДАИГ Ростова Глеб Мельников.

Отметим, что эксперты в сфере недвижимости считают, что территория левого берега Дона идеально подходит для комфортного проживания и сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые характеристики: с одной стороны, левый берег Дона - это экологически чистая зона и жизнь в прямом смысле среди зелени, а с другой стороны - этот район находится в двух минутах от исторического центра города и имеет удобную транспортную развязку со всеми районами города.