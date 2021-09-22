Новости Ростова-на-Дону на 22 сентября 2021: что случилось за сутки

Собрали главные события города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Новости Ростова-на-Дону на 22 сентября 2021 - подборка "КП". Рассказываем, что случилось в городе за сутки.

Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство малоэтажного здания. Его возведут на месте стекольного завода на 9 Линии. Постройка и инфраструктура будут располагаться на площади 26 квадратных метров.

В Ростове начали принимать документы от кандидатов на должность сити-менеджера. 30 сентября пройдет очное заседание конкурсной комиссии. Второй этап, личное испытание, проведут в начале октября. Кандидаты должны предоставить планы по развитию города.

На торги выставили здание, в котором когда-то располагался музей космонавтики. Его продают за 170 миллионов рублей. Постройка 1986 года постройки, общая площадь помещений - три тысячи квадратных метра.

В Таганроге в роще "Дубки" во время дождя смыло покрытие детской площадки. При этом водой разнесло песок, которой была усыпана территория. При этом облагородили площадку недавно, перед посещением приездом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.