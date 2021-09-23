«Школа не дает ни социализацию, ни образование»: как многодетные родители из Ростовской области стали сами учить детей

Галич хотят, чтобы все их дети учились дома. Фото героя публикации.

Супруги Александр и Анастасия Галич из Ростовской области воспитывают четырех мальчиков и трех девочек. Родители решили не отдавать детей в школу, а самостоятельно обучить всем предметам. Заниматься дома начали четыре ребенка, а старшая из них уже сдала ЕГЭ и получила среднее образование. Александр Галич рассказал «КП - Ростов-на-Дону», почему они выбрали семейное обучение и чем оно отличается от уроков в школе.

«ДРУЖНЫЕ КЛАССЫ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ»

Александр говорит, что ему и его жене школа не нравилась еще в детстве. Обстановка в учебных заведениях была как минимум не подходящей для обучения.

Глава семьи считает, что в школа не учит решать реальные проблем. Фото героя публикации.

— Возможно, нам просто не повезло, мы учились в тяжелые времена. Учителя были голодные, падали в обморок. Дружные классы остались в прошлом, у детей постоянно какие-то противоборства, ссоры. Весь пубертат я мучился, смотря на девочек в коротких юбках. Я ненавидел школу, — вспоминает мужчина.

Собеседник считает, что социализация в школе не происходит. По его мнению, здесь ученики сталкиваются с моделями отношений, которые не встретятся им во взрослой жизни. Похожие претензии у Александра и к учебному процессу. Он уверен, что школа не учит детей справляться с реальными проблемами. В итоге выпускник «не умеет решать житейские вопросы, зато знает, что такое ковалентные связи».

— Когда появились дети, мы обсуждали разные варианты и пришли к семейному обучению. Мы считаем, что школа не дает ни социализацию, ни образование. Она лишь занимается пропагандой определенных культурных ценностей, которые нам не подходят, — говорит Александр.

Дети не учатся по расписанию. Фото героя публикации.

УЧЕБА «ПО НАСТРОЕНИЮ»

Галич обучают детей с первого по выпускной класс без помощи репетиторов: Александр разбирается в технических науках, Анастасия — в гуманитарных. У детей нет строгого расписания, а уроки могут начинаться в любое время и занимать около получаса.

— Оказалось, что времени на школьную программу требуется гораздо меньше. Детям не нужен какой-то специальный график или многочасовые занятия. Они успешно сдают предмет, если занимаются им понемногу, через день. И мы перевели обучение с режима «надо» в режим «по настроению». Нужно ловить момент, когда у детей появляется аппетит к какой-то информации, когда они хотят учиться, готовы погружаться в знания, — объясняет Александр.

Родители часто проводят игры на развитие умственных способностей. Фото героя публикации.

Он говорит, что они стараются не просто обучать детей предметам, но и развивать их умственные способности. Во время уроков в ход часто идут игры на внимание, память и смекалку. Учебники родители-педагоги тоже выбирают не все — обычно отдают предпочтение советским. Современные, по словам Александра, могут дезориентировать ребенка.

— В первую очередь речь идет об оформлении. Если раньше мы наблюдали учебниках реалистичные изображения, то сейчас все чаще — схематические и абстрактные. Книга должна передавать действительность ровно такой, какая она есть — там не должно быть автобусов с глазами. Важно и содержание. В советских учебниках все было четко сформулировано, в современных много воды, — говорит Александр.

ПОЧЕМУ БЕЗ АНГЛИЙСКОГО?

В отличие от многих родителей, Галич не мечтают о том, чтобы их дети в совершенстве овладели английским. Они изучают предмет лишь в том объеме, который нужен для аттестации. Александр считает, что изучать иностранный в детстве необязательно, а такие уроки могут даже навредить.

— Язык — это основа программы, по которой работает наш мозг. Если будет несколько программ, то это как минимум нехорошо для русского человека, это подрыв нашего эмоционального мышления. Вот когда человек сформировался как личность, научился красиво и грамотно говорить на родном языке, можно приступать к изучению иностранного, если есть желание. Но вообще, мы можем обойтись и без английского. Заниматься огородом и ухаживать за скотом можно и без этого.

ИЗО - один из главных предметов. Фото героя публикации.

Зато в семье Галич в почете изобразительное искусство. Школьники учатся писать пейзажи, пишут портреты друг друга, изучают различные росписи. И родители, и дети любят физкультуру: регулярно выполняют растяжку, летом занимаются спортивным ориентированием и катаются на велосипедах, зимой встают на коньки и ныряют в прорубь.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНИК

Первый результат семейного обучения Галич показала их старшая дочь. В этом году девочка окончила школу и сдала ЕГЭ по русскому языку, математике и географии. Выпускница получила пятерки и четверки, но поступать никуда не стала. На вопрос о планах дочери, ее отец говорит, что в приоритете — создать семью.

— Планы у нее — жить счастливо: выйти замуж, заниматься хозяйством, потом уже другими делами, может быть, бизнесом. Она еще не определилась с профессией, еще не изучила мир. Но сейчас главное — семейная жизнь. Потом уже можно заняться профессиональной реализацией. И если ей понадобится какое-то образование, если она захочет освоить какую-то специальность, она поступит.

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