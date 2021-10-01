Медицинский центр «Семья»: лучшая оснащенность и высокий профессионализм специалистов

Фото: МЦ "Семья"

Медицинский центр «Семья» в Ростове-на-Дону открылся в 2008 году и на сегодняшний день, по мнению тех, кто хоть раз его посетил, является одним из лучших на юге России.

В МЦ «Семья» обращаются за помощью как донские жители, так и люди из других регионов. Все потому, что за время работы центр стал настоящим символом профессионализма.

Широта и многогранность ассортимента медицинских услуг, современность технической оснащенности клиники оборудованием экспертного класса, профессионализм и многопрофильность медицинского персонала - все это МЦ «Семья». Здесь работает более 150 врачей по 37 специальностям.

Высокоэффективное лечение взрослых и детей

Фото: МЦ "Семья"

Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, включает в себя услуги:

Поликлиники, круглосуточного и дневного стационара, лабораторной и инструментальной диагностики, эстетической медицины, программ check-up (от рождения и до 100 лет) и ПЦР диагностики COVID 19.

В клинике принимают как взрослых пациентов, так и детей. Здесь открыты такие отделения, как терапевтическое, педиатрическое, хирургии и травматологии, эндокринологическое, кардиологическое, офтальмологическое, ЛОР, гинекологическое, УЗИ и функциональной диагностики, косметологии и пластической хирургии, лабораторной диагностики. Работают круглосуточный и дневной стационары с отделением реанимации. Имеется отделение профилактической медицины.

Взрослым и детям в центре «Семья» доступна услуга «Чек-ап». Пациенты могут за один день пройти полное обследование всех органов и систем. При этом они получают консультации всех специалистов, сопровождение индивидуального менеджера и питание в течение дня. А будущим мамам можно сделать пренатальный скрининг на предрасположенность плода к опасным генетическим заболеваниям.

Фото: МЦ "Семья"

В клинике установлено самое современное оборудование, в том числе, уникальный VASER LIPO, единственный на Юге России, который позволяет проводить ультразвуковую коррекцию форм тела, бережно и атравматично удаляя жировые клетки без повреждений сосудов и окружающих тканей.

Преимущества МЦ «Семья»

- Лучшее оснащение операционных залов на Юге России.

- Проверенные эффективные методы диагностики, лечения и реабилитации.

- Собственная клинико-диагностическая лаборатория.

- Высокий профессионализм специалистов, подтверждённый российскими и международными сертификатами.

- Выезд врачей любой специальности на дом к пациентам.

- Программы ведения беременности и наблюдения детей от рождения до совершеннолетия.

- Широкий спектр современных аппаратов для проведения эстетических операций и косметологических процедур.

Команда медицинского центра

Фото: МЦ "Семья"

В клинике работают врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ЛОРы, хирурги, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, дерматологи, косметологи, пластические хирурги, врачи УЗИ и многие другие.

Ведут приёмы и проводят операции профессора, заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Всего в медицинском центре 150 докторов, опыт работы которых составляет от 10 до 37 лет.

Работа во время пандемии

Фото: МЦ "Семья"

В МЦ «Семья» приняты все меры предосторожности:

- При входе в медицинский центр ВСЕМ ПРОВОДИТСЯ бесконтактная термометрия. Для приема людей с повышенной температурой выделено отдельное помещение, в котором проводятся осмотры и, при необходимости, забор анализов.

- Введен и продолжает действие масочный режим для сотрудников и пациентов.

- Постоянно проводится дезинфекция поверхностей, обработка всех предметов и оборудования профессиональными медицинскими средствами по усиленной схеме.

- Для всех посетителей в открытом доступе размещены диспенсеры с дезинфицирующими гелями.

В медицинском центре есть все специалисты, которые оказывают помощь в лечении последствий коронавирусной инфекции - пульмонолог, трихолог, кардиолог, эндокринолог, невролог, психоневролог, психотерапевт, психолог.

Здесь можно сдать кровь на наличие антител, а ПЦР-тестирование на коронавирус проводится в специально оборудованном отдельном помещении.

Каждый пациент в МЦ «Семья» находится в безопасности и может быть уверен, что не заразится!

Также проводятся прямые эфиры о том, как восстановиться после коронавируса, нужно ли прививаться, пациенты получают все необходимые ответы на свои вопросы.

Повод для гордости

МЦ «Семья» постоянно внедряет новые технологии в лечении и диагностике, приобретает самое передовое оборудование, поддерживает непрерывный образовательный процесс своих специалистов на регулярной основе. Также поводом для гордости являются ежегодные победы медицинского центра и докторов клиники в различных номинациях проекта «Клиника года».

Главная задача центра

Специалисты МЦ «Семья» доказывают, что качественная медицинская помощь - доступна! Они стремятся находиться рядом с пациентами, когда потребуется плановая, экспертная или неотложная медицинская помощь, быть рядом в самые важные и ответственные моменты жизни, помогать, вместе планировать появление на свет маленьких детей и наблюдать за ними, пока они растут. Главная миссия клиники - качественно, безопасно и с заботой оказывать медицинские услуги! В планах открытие новых филиалов и расширение спектра предоставляемых услуг.

Девиз МЦ «Семья» - СЕМЬЯ ПОД ЗАЩИТОЙ СЕМЬИ!

Адреса и контакты:

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

Телефон (863) 223-17-77.

График работы: пн.-пт.: с 8:00 до 20:00, сб. : с 8:00 до 19:00, вс.: выходной

Официальный сайт: www.mc-semya.ru

Инстаграм https://www.instagram.com/mc_semya/

Ютуб: https://youtube.com/channel/UCjcBIBF075z-iwzbfUDTwqQ