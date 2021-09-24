Грибные места Ростовской области осенью 2021: где и как можно собирать лисички, сыроежки и боровики

Грибы можно собирать в нескольких районах области. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В сентябре стартовал грибной сезон. Любители «тихой охоты» уже проверили донские леса и выбрали самые «богатые» полянки. Публикуем список главных грибных мест Ростовской области осенью 2021 — по версии местных грибников.

КАКИЕ СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ ВОДЯТСЯ НА ДОНУ?

Лисички

Эти грибы легче всего отличить от остальных. Лисички отличают рыжий цвет и шляпка в форме вывернутого зонтика с неровным краем.

Лисички трудно спутать с другими грибами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Маслята

Как и во многих регионах, чаще всего в Ростовской области встречаются маслята. Главный минус маслят — сходство со многими несъедобными грибами. У настоящего масленка коричневая клейкая кожица, шляпка с желтой изнанкой и юбочка на ножке. Однако если есть малейшие подозрения, гриб лучше не срезать.

Гриб-зонтик

Гриб-зонтик имеет шляпку яйцевидной или полушаровидной формы, в центре которое — небольшое возвышение. Со временем на шляпке образуются трещинки, внешне похожие на чешуйки. У зонтика есть сразу четыре ядовитых двойника. У ядовитого хлорофиллума ножка со временем темнеет и становится серо-зеленой. Хлорофиллум темно-бурый или коричневый выдает ножка, которая короче и толще, чем у настоящего зонтика. Кроме того, мякоть ложного гриба становится оранжево-красной при повреждении. У зонтика есть сходство с поганкой, но в отличие от съедобного у ядовитого гриба гладкая шляпка. Иногда зонтик путают с мухомором — у которого коричневая шляпка с маленькими белыми чешуйками.

Собирать зонтики нужно очень осторожно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тополевка

У тополевки розовато-коричневая шляпка с частыми белыми или розовато-коричневатыми пластинками. Со временем шляпка меняет форму — сначала полушаровидная, потом расправленная.

Груздь

Шляпка у груздя также меняется — сначала она выпуклая, потом воронковидная. Груздь мокрый, молочно—белого или слегка желтого цвета.

Сыроежки

Форма шляпки у сыроежек сначала шаровидная, затем — выпуклая или выпукло-распростертая. Края шляпки рубчатые, изогнутые и бугорчатые. Съедобные и условно-съедобные (при термической обработке) сыроежки могут быть желтыми, зеленоватыми, коричневыми, бурыми, оранжево-красными и даже фиолетовыми. Есть много несъедобных, например, жгучеедкая — с ярко-красной и гладкой шляпкой; ломкая — с фиолетово-лиловой плоской шляпкой и ломкой мякотью, келе — с черно-фиолетовой шляпкой. Сыроежки не бывают ядовитыми, но их можно спутать с бледной поганкой. У сыроежки нет кольца на стволе, а ее ножка толще.

Сыроежки бывают разных цветов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Белый гриб

В Ростовской области можно найти даже белый гриб. Шляпка полушаровидная, а ее цвет может варьироваться от белого до темно-коричневого. Ножка массивная и плотная, расширенная у основания.

ТОП ГРИБНЫХ МЕСТ

Миллеровский район

В лесах Миллеровского района попадаются, в основном, маслята и лисички. Особенно хвалят грибники поляны в районе села Ольховый рог.

Азовский район

Много зонтиков грибники находят в Александровском лесу.

Одно из самых популярных мест для сбора грибов - Каменский лес. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белокалитвинский район

В районе Белой Калитвы растут тополевки, зонтики и маслята.

Цимлянский район

В Цимлянском заказники можно наткнуться на белые грибы. В районе станицы Лозновской кроме белых грибов попадаются грузди и подгруздки, сыроежки.

Каменский район

Каменский лес давно стал Меккой грибников. Отсюда привозят лукошки с самыми разными грибами: маслятами, тополевками, белыми грибами, груздями, подгруздками, сыроежками. Правда место очень популярное, а по выходным — многолюдное.

ПРАВИЛА «ТИХОЙ ОХОТЫ»

Для предупреждения отравлений Роспотребнадзор рекомендует:

- не собирать дикорастущие грибы в парках и лесополосах;

- не покупать грибы в местах несанкционированной торговли;

Рекомендации Роспотребнадзора. Фото: www.61.rospotrebnadzor.ru.

- не есть грибы, в съедобности которых вы не уверены;

- не рекомендуется собирать старые и переросшие грибы;

- при первых же признаках отравления нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.