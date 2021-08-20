Не наКЛИКАть беду в Интернете

Общаясь в Интернете, стоит быть критичным Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая коронавирусная инфекция изменила каждого. В сторону уходят вчерашние приоритеты, обнажая совершено иные проблемы. Инфопандемия из-за COVID-19 породила как масштабную вирусофобию, так и настоящие фейковые войны. Сражения эмоциональные, яркие, вот только не очевидно, что в этих информационных атаках будут победители. А проигравшие точно будут. Потому что за всеми этими перипетиями незаметно для многих свое сражение ведут люди, цель которых - умы молодых людей.

Причем методы убеждения фактически одинаковы как у сбытчиков наркотиков, которые ищут потенциальных закладчиков, организаторов незаконных митингов, провокаторов, так и экстремистов и террористов. Они просто используют разные аргументы - деньги, либо рассказы о красивой, яркой жизни, полной уважения и любви. Задача у них одна - заставить делать жертву то, что им нужно.

КОГДА НОВЫЙ ДРУГ - НЕ ДРУГ, А ВРАГ

Интернет – идеальное поле битвы. По оценкам экспертов в сети более 10 тысяч сайтов различных террористических структур. Вербовщики ищут новых боевиков, смертников, спонсоров. И главной целью становятся 15-18-летние молодые люди с неокрепшими взглядами на жизнь, а потому весьма быстро подающиеся внушению и манипуляции.

- Многие родители считают, что в группе риска замкнутые молодые люди, этакие молчуны, которые сторонятся общения, - говорит психолог Елена Новоперская. - Не факт. В первую очередь, это люди, которые переживают острый или хронический стресс, к примеру, потерю близкого человека, находятся в длительном конфликте с одноклассником. Подвержены внушениям и те, кто чувствует себя недооцененным или в поисках смысла жизни.

Такие люди часто ищут соратников по духу в чатах, пабликах, вступают в дискуссии или оставляют какие-то эмоциональные комментарии. Вербовщики читают и анализируют, вступают в переписку, а потом постепенно втираются в доверие. И пишут то, что жертва хочет читать и слышать. Какой он (она) талантливый, гениальный, красивый, достоин лучшего, а не прозябания на задворках настоящей жизни.

В Таганроге уже несколько лет находится в розыске молодая девушка, которая бросила супруга и ребенка, уехав к боевикам организации, запрещенной на территории России. Вербовщиком выступил ее одноклассник. Сначала он написал ей в социальных сетях, а потом стал потихоньку искать «больное» места и нашел. Выйдя замуж, девушка не ожидала, что семейная жизнь будет настолько рутинной. Поверила в то, что в другой стране с нее будут сдувать пылинки.

- Я даже не понял, когда произошел переломный момент, - позже рассказал супруг журналисту «Комсомольской правды». - Мне стали говорить, что она появляется в кабаках с другими мужчинами, потому предложил подумать о поведении, принять решение, к примеру, разойтись... Пока она думала, жила в нашем доме. А потом пропала, оставив дочь. С собой она забрала сбережения, золотые украшения...

Девушка вышла на связь через несколько недель. Она уже была в другой стороне и просила не беспокоиться. И похожих историй множество.

БЫТЬ РЯДОМ

Задача родителей, воспитателей, педагогов и общества в целом — оказаться рядом, помочь разобраться в себе, в своих целях, научить относиться критично к информации, поведению окружающих.

- Какие ценности надо воспитывать у детей, чтобы уберечь от попадания в экстремистские и террористические группировки? Ответ однозначный – ценности гуманизма, - говорит заведующая кафедрой педагогики, доктор философских наук, кандидат педагогических наук Виктория Власова. - Что мы под эти понимаем? Основным началом в гуманизме на протяжении веков остается человечность, личность. А любая личность имеет право на свободу, развитие, счастье. Главную роль в развитии личности, по-нашему мнению, играет семья. И только от родителей зависит, какие представления о добре и зле, ответственности перед семьей, обществом получит ребенок.

Мы знаем, что проявлять нетерпимость к «другим» начинают люди с недостаточно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение эмоций.

Как подчеркивает педагог, если ребенок живет в мире запретов на эмпатическое сопереживание, это отрицательно сказывается на формировании личности. Родительские «не плачь, не кричи, будь мужчиной и др.» приносят определенный вред. Дети, лишенные возможности открыто проявлять свои эмоции, недостаточно общительны, замкнуты, зажаты в проявлении чувств, лишены внимания со стороны сверстников. Это и приводит к их желанию любой ценой, даже путем совершения преступлений, стать частью группы сверстников, быть принятыми. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с неожиданными ситуациями, трудностями.

- Для профилактики попадания детей в экстремистские и террористические группировки родителям можно рекомендовать активное взаимодействие и времяпрепровождение со своими детьми, - подчеркивает Виктория Власова. - Чтобы научить просоциальным способам снятия эмоционального напряжения, поиску новых увлечений и применению позитивных методов и возможностей удовлетворения специфических для подростков потребностей (например, в самореализации) путем реализации специфической активностью. Это и занятия творчеством, спортом, и совместные с родителями путешествия с приключениями, которые вызывают волнения и предполагают преодоление различных препятствий.

НЕ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ

Ветеран МВД Юрий Орлов, который долгое время работал в ростовской милиции (он организовал первое задержание маньяка Чикатило), занимаясь раскрытием тяжких преступлений, считает, что в силах каждого следовать правилам, которые помогут уберечь от беды.

- Существует наука о жертвах преступлений, которая называется виктимология, - пояснил Юрий Орлов в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов». - Она изучает морально-психологические и социальные характеристики потерпевших, ведь многое зависит от самого человека. К примеру, девушка, которая возвращается поздно вечером домой, может выбрать короткую дорогу - через заброшенную рощу, либо длинную, то есть обойти опасное место, либо позвонить родным, попросить ее встретить. В первом случае шансы стать субъектом преступления у нее резко увеличиваются. Соответственно, чтобы не стать жертвой, надо правильно вести себя.... Ну, нельзя верить людям, с которыми вы только познакомились!

Эти правила надо перенести и в виртуальную жизнь.

- Критичность, критичность и еще раз критичность, - считает психолог Елена Новоперская. - Если вам написал незнакомый человек, задумайтесь над его целью, тем, чего он хочет добиться. Задайте вопрос: «Зачем это мне нужно?». Посмотрите на его страницу, аватарку, посты, количество друзей, группы, в которые он вступил. Это поможет создать общую картину о человеке, либо понять, что незнакомец умышленно скрывает данные о себе.

Специалисты подчеркивают, что если стали поступать угрозы в личку - не надо молчать. Обязательно следует рассказать об этом близким людям, при необходимости - обратиться в правоохранительные органы. Каждый человек должен знать и уметь защищать себя как в реальности, так и в виртуальности.

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КОНКРЕТНО!

Важно не только избегать негативных контактов, но и не совершать преступлений. Вместе со старшим помощником руководителя СУ СК России по Ростовской области Галиной Гагалаевой «Комсомолка» составила разъяснение для тех, кто не хочет накликать беду в Интернете на себя и других:

КоАП РФ ст 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов»

Наказание: административный арест до 15 суток.

- Критические нападки на людей за их веру

Статья 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»

Наказание: до 3 лет лишения свободы.

- Разжигание межрасовой розни - статьи, видео, картинки о том, что одна национальность хуже или лучше другой

Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: до 5 лет лишения свободы

- Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе

Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание: до 6 лет лишение свободы

- Организация экстремистского сообщества

Статья 282.1 УК РФ « Организация экстремистского сообщества»

Наказание: от семи до двенадцати лет.

- Организация деятельности экстремистской организации

Статья 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации»

Наказание: от семи до двенадцати лет