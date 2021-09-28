Казачий дух и душевная музыка на «Золотовских куполах»

IX фестиваль искусств и творчества «Золотовские купола». Фото: Наталья Веснина.

В хуторе Старозолотовском Константиновского района 25 сентября состоялся IX фестиваль искусств и творчества «Золотовские купола». Традиционно он собрал на одной площадке ценителей народной и духовной музыки, казачьей культуры и самых талантливых исполнителей.

Особую неповторимую атмосферу празднику придал колокольный звон в самом начале мероприятия. Звучание десятка маленьких и больших колоколов, установленных рядом со сценой, а также на колокольне храма иконы Пресвятой Богородицы «Остробрамская» наполнило всю округу торжественными мелодиями.

Перед собравшимися с приветственной речью выступил настоятель храма — протоиерей Сергий Скляренко.

Открытие фестиваля. Фото: Наталья Веснина.

- В этом году мы проводим фестиваль в дни празднования Рождества Пресвятой Богородицы. С этого праздника начинается церковный год. Нам всем очень хочется, чтобы наши дети, наши близкие чаще соприкасались с чистотой, высокой культурой и духовным творчеством. Мы хотим вырастить нравственное поколение. Именно для этого мы устраиваем наш фестиваль и многие другие мероприятия. Это очень важно – почувствовать в творчестве человеческом божественное начало.

Выступает квартет духовной песни «Орфеон». Фото: Наталья Веснина.

Почетное право открыть праздничную концертную программу получил вокальный квартет духовной песни «Орфеон». Именно эти исполнители стояли у истоков «Золотовских куполов». В 2016 году они завоевали гран-при на общероссийском фестивале «София» в Москве. А на площадке «Золотовских куполов» квартет покорил всех зрителей душевным исполнением песен «Христос Воскрес» и «Россия – мой дом».

- 10 лет назад фестиваль зародился на ступенях нашего храма, - рассказала председатель попечительского совета храма Иконы Пресвятой Богородицы Остробрамской и организатор фестиваля Ирина Узденова, - поначалу это был просто порыв души местных прихожан. Каждый человек, выходя из храма, хотел спеть, что-то сказать. Сейчас мы приглашаем на наш фестиваль самых талантливых исполнителей, настоящих самородков, которые знакомят всех гостей с удивительной казачьей культурой. «Золотовские купола» для меня – дело всей жизни. Мы организуем наш фестиваль, в первую очередь, для наших детей. Когда ребята воспитываются в атмосфере почитания, любви и сохранения традиций нашего края, они растут обогащенными. А затем они передадут свою любовь к самобытной культуре уже своим детям. В этом и есть преемственность поколений.

Фото: Наталья Веснина.

Фото: Наталья Веснина.

В концерте приняли участие творческие коллективы из разных городов Ростовской области – Константиновска, Новочеркасска, Волгодонска, Ростова-на-Дону. Среди них образцовый вокальный ансамбль «Виктория», хор народной песни «Живая вода», народный хореографический коллектив «Девчата», солисты хореографического коллектива «Надежда», народный казачий хор «Лазоревая степь», «Казачий хор НПИ имени М.И.Платова» и другие. Гости праздника смогли послушать лирические народные песни, задорные волжские припевки, попурри на песни военных лет, а также увидеть озорные казачьи танцы.

Фото: Наталья Веснина.

«Гвоздем» программы стало выступление ансамбля песни и пляски «Казачий круг», созданного в Ростове-на-Дону именитыми мастерами музыкального, песенного и танцевального искусства с целью сохранения лучших образцов музыкального, танцевального народного творчества. Участники коллектива доставили гостям фестиваля массу положительных эмоций своими задорными частушками, красивым пением, искусными танцами и озорными сценками из народной жизни.

Выступает ансамбль песни и пляски «Казачий круг». Фото: Наталья Веснина.

Выступает ансамбль песни и пляски «Казачий круг». Фото: Наталья Веснина.

По словам организатором в следующем юбилейном году они планируют вывести фестиваль на новый уровень и собрать на площадке «Золотовских куполов» самых талантливых народных исполнителей со всей страны. И уже сейчас всех приглашают в гости в хутор Старозолотовский. Приезжайте!