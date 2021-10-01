Что известно о претендентах на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону

На должность претендуют пять человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону утвердили кандидатуры на пост сити-менеджера. Ко второму этапу конкурса допустили пять человек, в том числе и нынешнего главу администрации Алексея Логвиненко. Рассказываем, что известно о каждом из претендентов на должность

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ

В 2020 году Дмитрия Олейникова избрали в гордуму на второй срок от партии «Едина Россия». Он возглавляет комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Несколько лет Олейников был муниципальным служащим, пройдя путь от специалиста в департаменте строительства до директора департамента ЖКХ и энергетики. Сейчас кроме депутатской деятельности Дмитрий Олейников работает заместителем директора в компании «Аквакомстрой». По данным «СПАРК», организация занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

АНАТОЛИЙ КОТЛЯРОВ

Анатолий Котляров — председатель регионального отделения партии «Родина» и организации «Братская помощь РВО». В этом году он принимал участие в выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу. Ранее он работал в Законодательном собрании помощником депутата Сергея Косинова. В 2015 году был избран депутатом городской думы шестого созыва, входил в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНЕНКО

Алексей Логвиненко занимает должность сити-менеджера с 2019 года. До этого он успел поработать в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Кроме того, занимал руководящие должности в «ТНС энерго» и компании «Водные ресурсы». В администрации он начал работать в 2019 году в должности заместителя главы по экономике.

ВАДИМ СИДОРОВ

С 2018 года Вадим Сидоров занимает должность первого заместителя главы Кагальницкого района. Он окончил Азово-Черноморскую агроинженерную академию и шесть лет проработал бухгалтером в различных организациях. С 2007 по 2017 заведовал муниципальным учреждением «Расчетный центр».

ДМИТРИЙ ОДИНЦОВ

О Дмитрии Одинцове известно немного. По данным официального сайта «Единой России», Одинцов был членом этой партии. На сайте администрации он указан в качестве руководителя нескольких управляющих компаний.