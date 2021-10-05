В Ростове-на-Дону завершился конкурс «Автодилер года – 2021»

Завершился проект "Автодилер года - 2021". Фото: Ольга Качмар.

1 октября в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Автодилер года - 2021». Свои награды получили дилерские центры, набравшие наибольшее число голосов в народном голосовании на сайте KP.RU.

Цель проекта проста - составить удобный «путеводитель» по автобрендам, представленным в Ростове-на-Дону, которые пользуются особой популярностью и доверием у покупателей. Три месяца посетители сайта выбирали дилерские центры и попутно знакомились с различными марками автомобилей, их характеристиками, новостями авторынка и полезной информацией для водителей.

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. Фото: Ольга Качмар.

- «Автодилер года – 2021» - это мультимедийный раздел на сайте KP.RU об автомобильных брендах и дилерских центрах, это множество полезной информации и, самое главное, народное голосование за автоцентры города, - рассказала директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. – Те, кого мы наградили сегодня, являются не только победителями проекта «Автодилер года», но и лидерами каждый в своем деле. Мы благодарны участникам за доверие, за плодотворное сотрудничество и за их профессионализм.

Директор службы рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Сарсенова. Фото: Ольга Качмар.

- KP.RU - это одно из ведущих новостных интернет-изданий с надежной репутацией. Публикуемые на сайте материалы отличаются высокой цитируемостью, а за месяц их просматривает более 1 млн. человек. Хорошие показатели и у радио «Комсомольская правда». За год наша аудитория выросла на 19%. По итогам народного голосования «Комсомольская правда» стала самой народной газетой. А издательский дом получил награду «Марка №1» в категории «Самые популярные СМИ», - рассказала директор службы рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Сарсенова.

В рамках проекта участники конкурса рассказывали о преимуществах разных автомобилей, о возможностях кредитных программ, об особенностях спорткаров, о проводимом дрифт-фесте и многом другом. Также можно было узнать о самых продаваемых марках авто в Ростовской области, о том, какой автомобиль стоит покупать водителю-новичку, какие новинки готовят для нас изобретатели и какие автомашины считаются более безопасными.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2021»

Победители проекта "Автодилер года - 2021". Фото: Ольга Качмар.

Народное голосование за дилерские центры проводилось с 1 мая по 29 июля. Всего было подано 20 754 голоса.

И вот он список победителей, которым ростовчане выразили свое доверие:

Победитель в номинации «Семейный шоу-рум» ААА МОТОРС-ЗАПАД, официальный дилер Volkswagen

Победитель в номинации «Сервис на шесть звезд» ААА МОТОРС, официальный дилер RENAULT

Победитель в номинации «Короли рекламы» ААА МОТОРС, официальный дилер MAZDA

Победитель в номинации «Доверие потребителей» АУДИ ЦЕНТР РОСТОВ, официальный дилер AUDI

Победитель в номинации «С заботой о клиентах» АВИНГРУП ХОЛДИНГ, официальный дилер RENAULT

Победитель в номинации «Шоу-рум – вау-эффект!» VOLVO CAR ДОН, официальный дилер Volvo в Ростове-на-

Победитель в номинации «Все продумано до мелочей» ТЕМП АВТО (АВТОМОЛЛ), официальный дилер LADA

Победитель в номинации «Здесь есть все» FRESH AUTO, официальный дилер HAVAL

Победитель в номинации «Лучшие гарантии» АВИНГРУП ХОЛДИНГ, официальный дилер KIA

Победитель в номинации «Комфорт и качество» ААА МОТОРС, официальный дилер MITSUBISHI

Победитель в номинации «Самое динамичное развитие» FRESH AUTO, официальный дилер RENAULT

Награды. Фото: Ольга Качмар.

Группа компаний ААА Моторс. Фото: Ольга Качмар.

- Хочется выразить благодарность «Комсомольской правде» за то, что она организует подобные проекты, хорошо держит свои позиции, поддерживает компании и рассказывает о нашем бренде. «Автодилер года» - это прекрасная возможность продемонстрировать автоновинки, пригласить на тест-драйв и просто доказать, что наш дилерский центр – действительно, лучший! И само награждение прошло очень душевно, тепло и по-доброму, - рассказала менеджер по маркетингу и рекламе ООО ФормулаА, Ауди Центр Ростов Елена Форопонова.

Директор Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева и генеральный директор ЗАО Авингруп Холдинг Виктор Блоцкий. Фото: Ольга Качмар.

Директор Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева а и директор автосалона Volvo Car Don Назир Магалимов. Фото: Ольга Качмар.

- Мероприятие классное, мне очень понравилось. Формат проекта достаточно нестандартный. Такие оффлайн-встречи позволяют обмениваться информацией с представителями дилерских центров и хорошо проводить время вместе. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было как можно больше, - пояснил директор автосалона Volvo Car Don Назир Магалимов.

Темп Авто (Автомолл), официальный дилер Lada. Фото: Ольга Качмар.

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова и директор дилерского центра Haval Fresh Auto Игорь Акулов. Фото: Ольга Качмар.

- Очень интересное мероприятие, интересные гости, удалось познакомиться с новыми людьми. Презентация была достаточно информативной. Понравилось мне и награждение. Наш бренд один из самых новых на рынке в Ростове и нам было интересно рассказать о своих возможностях, - поделился директор дилерского центра Haval Fresh Auto Игорь Акулов.

ЗАО Авингруп Холдинг. Фото: Ольга Качмар.

- Проект «Автодилер года» позволяет получить обратную связь от клиентов, рассказать им о спецпредложениях, каких-то новых возможностях. Поэтому мы принимали участие в проекте уже во второй раз. И на мероприятии было много интересного. Мы много общались с нашими коллегами. Обычно мы закрыты друг от друга, а тут было очень приятно увидеться и хорошо провести время, - рассказал руководитель отдела продаж дилерского центра Kia Авингруп Холдинг Кирилл Основин.

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» и директор дилерского центра Mazda ААА Моторс Василий Селин. Фото: Ольга Качмар.

- Спасибо «Комсомолке» за организацию проекта, спасибо клиентам, которые голосовали за нас. Также мы благодарны всем нашим сотрудникам, которые сделали все для победы в номинации, - поделился директор дилерского центра Mazda ААА Моторс Василий Селин, - Бренд Mazda – один из лучших. И мы были рады это доказать!

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова и директор дилерского центра Renault Fresh Auto Андрей Смагин. Фото: Ольга Качмар.

Сеть автосалонов Fresh Auto. Фото: Ольга Качмар.

Также все участники получили памятные подарки от медиагруппы «Комсомольская правда».

Выражаем отдельную благодарность лауреату международного конкурса Gnesin jazz, преподавателю Ростовской государственной консерватории Анастасии Бондарь и заслуженному артисту республики Ингушетия, доценту Ростовской государственной консерватории, музыкальному руководителю ансамбля песни и пляски Южного военного округа Андрею Мордасову за создание прекрасной праздничной атмосферы.

Фото: Ольга Качмар.

Благодарим Radisson Blu Hotel за теплый прием.

Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!

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