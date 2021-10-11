Сеть стоматологий «Астродент»: Гарантии, качество, опыт

Фото: предоставлено "Астродент"

Первая стоматология сети «Астродент» появилась в Ростове-на-Дону в 2012 году. Основатель сети Валерий Богочаров учредил пять клиник в донской столице и Таганроге.

Сеть стоматологических клиник «Астродент» стала по-настоящему семейной - сюда за медицинской помощью обращаются сразу несколько поколений ростовчан и жителей Ростовской области.

Визитная карточка стоматологии «Астродент» - высококлассные кадры и самое современное оборудование.

Фото: предоставлено "Астродент"

- Мы никогда не узнаем, для чего происходят те или иные события, пока не пройдем определенный путь. Если бы мне в молодости кто-то сказал, что я буду заниматься стоматологическим бизнесом, возможно, я бы пошел учиться в медицинский вуз, а не на физический факультет РГУ, - рассказал основатель сети стоматологий «Астродент» Валерий Богочаров, - До открытия сети я прошел большой путь. Сначала я работал в фармацевтической компании, затем готовил бизнес-план для медицинского центра, а потом попал в стоматологию «ЭлитДент», состоявшую из 2 стоматологических установок, в которой работало всего 2 доктора. Уже в течение первого года я внедрил CRM-систему, обновил лицензию и пригласил в клинику еще двух докторов – хирурга и ортопеда. Так клиника уже под названием «Астродент» стала настоящей стоматологией. Сейчас в нашей сети уже 4 клиники и мы планируем скоро открывать пятую.

Полное обследование и эффективное лечение

«Астродент» – сеть семейных стоматологий полного цикла, где можно пройти комплексное лечение сразу в одном филиале. Здесь можно провести лечение зубов под микроскопом, пройти лечение «во сне», восстановить зубы керамическими коронками и коронками из диоксида циркония, установить виниры для улучшения эстетики улыбки, выровнять прикус брекетами или прозрачными каппами, сделать рентген-компьютерную 3d-диагностику и многое другое. При этом манипуляции проводятся в «четыре руки» - при полном взаимодействии врача и ассистента.

В клинике осуществляется полный цикл стоматологических услуг:

- Лечение зубов и каналов зуба

- Лечение десен

- Лечение под микроскопом

- Детская терапия

- Ортодонтия

- Ортопедия

- Хирургия и имплантация

- Лечение «во сне»

Фото: предоставлено "Астродент"

В работе каждого филиала «Астродент» применяется самое современное оборудование. Это приборы Air-Flow для профессиональной чистки зубов, лампы Philips Zoom 4 для эффективного и безопасного отбеливания, микроскопы KaVo Leica, которые позволяют лечить зубы и каналы под многократным увеличением. А также томографы Gendex, Vector Paro Pro для лечения и профилактики заболеваний десен, визиографы Prox, Obturest для лечения каналов, центрифуги для изготовления плазмы, VarioSurg для хирургии и многое другое.

Достижения сети стоматологий «Астродент»

Сотрудники сети стоматологий «Астродент» постоянно повышают уровень своей квалификации, в сети внедряются новые технологии в лечении и диагностике, лечение проводится на самом современном оборудовании.

Также стоматология неоднократно становилась лидером народных голосований:

- ТОП-3 клиник по мнению пациентов по данным сервиса «Яндекс.Карты».

- Лучшая сетевая стоматологическая клиника в Ростове-на-Дону по версии Startsmile.

- Лучшая инновационная стоматология по версии «Комсомольской правды».

«Астродент» регулярно получает благодарственные письма от самых разных компаний. А в 2020 году стоматология вошла в перечень инновационных центров Стоматологической Ассоциации России. Совсем недавно, 27 сентября 2021 года, клиники «Астродент» получили медаль «Отличник стоматологии» от Стоматологической Ассоциации России.

Фото: предоставлено "Астродент"

Клиники «Астродент» - это:

- Лечение без боли.

- Стерильность и безопасность.

- Профессионализм сотрудников.

- Проверенные технологии.

- Открытость и ответственность.

- Гарантия качества.

Команда сети стоматологий

Команда «Астродент» состоит из квалифицированных врачей, обладающих внушительным багажом теоретических знаний и практических навыков: ортопедов, ортодонтов, имплантологов и т.п. В клинике трудятся лауреаты премий «Отличник стоматологии», которая присуждается Стоматологической Ассоциацией России.

Акции для клиентов

В сети стоматологий регулярно проходят самые разные акции. Например, на профессиональную гигиену полости рта в Ростове и Таганроге, лечение поверхностного и среднего кариеса, имплантацию и многие другие. Здесь можно получить бесплатную консультацию у любого специалиста, а также панорамный и прицельный снимки в подарок! Возможно оформление рассрочки на услуги на срок до 18 месяцев.

Фото: предоставлено "Астродент"

Главная задача

Гарантии, качество и опыт — это три столпа, на которых основывается работа сети стоматологий «Астродент». Главный девиз его специалистов: полная открытость, подлинная забота о вашем здоровье и высокое качество стоматологических услуг, и для каждого члена коллектива это не просто слова!

Сеть стоматологий «Астродент» постоянно расширяется, в планах открытие нового филиала на пр. Кировском, 126.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр-т, Стачки, 55

г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 46/16

г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 14б

г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 9.

Тел. +7 (863) 303-28-64

График работы: 08:00-20:00, без перерыва и выходных

Официальный сайт https://astrodent61.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/astrodent_rostov/

Вконтакте: https://vk.com/astrodent_rostov

Facebook: https://www.facebook.com/astrodent/

Одноклассники: https://ok.ru/astrodent61

Сеть стоматологических клиник «Астродент» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021