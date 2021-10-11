Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России: «В центре внимания - здоровье»

Фото: Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России

Обладатель международного сертификата системы менеджмента качества ISO 9001: 2015», лауреат национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ – 2019 г.» — Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства является крупнейшим медицинским учреждением федерального подчинения на Юге России. Более 95 лет больница бережно сохраняет и преумножает лучшие традиции в отечественной медицине. С 1923 года пройден большой и славный путь от маленькой амбулатории в Ростовском порту до крупнейшей современной высокотехнологичной клиники, входящей в число ведущих клиник России.

По итогам 2020 года Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России вошла в топ-10 лучших государственных клиник Ростовской области по мнению пользователей популярного информационного портала. При этом важен факт, что рейтинг учреждений формировался исключительно на основе отзывов пациентов, опубликованных в источнике в течение года.

Вся деятельность Ростовской клинической больницы организована на принципах системы менеджмента качества. Это позволяет гарантировать оказание медицинской помощи в соответствии с установленными критериями и показателями качества, а также с учетом удовлетворённости пациентов в полученной медицинской помощи.

Возможности клиники

Фото: Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России

Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА предоставляет широкий спектр диагностических, лечебных и реабилитационных услуг, программ check-up- диагностики для взрослых и детей. Клиника специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляет лечение по квотам.

- Специализированные операционные позволяют оперировать на коронарных и периферических артериях, проводящих путях сердца.

- Накоплен колоссальный опыт в области хирургического лечения опухолей почки, мочевого пузыря и предстательной железы. Выполняются уникальные реконструктивно-пластические операции с заместительной кишечной пластикой при опухолях мочеточников и мочевого пузыря.

- В хирургической практике широко используют возможности эндовидеохирургии. При оперативных вмешательствах врачи отдают предпочтение малоинвазивным методам, используя современные возможности эндолапароскопической техники, что позволяет ускорить восстановительный период после оперативного вмешательства, сократить сроки пребывания в стационаре до 6-7 суток.

В Центре «Женское здоровье» оказывается комплекс амбулаторных услуг и стационарная помощь гинекологическим пациенткам от 18 лет и до постменопаузы (охватывается весь спектр патологий органов репродуктивной системы).

Для разработки персональных программ обследования и лечения каждой нашей пациентки, мы привлекаем для консультативного приема лучших узкопрофильных специалистов (уролог, эндокринолог, психотерапевт, маммолог).

- В терапевтическом отделении стационара можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь при заболеваниях легких, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

- В Центре кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиореабилитации лечение пациентов проводится в палатах интенсивной терапии с использованием возможностей эндоваскулярной хирургии.

- В Центре нейрохирургии и неврологии успешно лечат сосудистые заболевания головного мозга, осложненные остеохондрозом с последующей реабилитацией и индивидуальным уходом. Нейрохирурги выполняют сложнейшие операции на головном мозге и позвоночнике с применением нейронавигации.

- В Центре медицинской реабилитации представлен широкий спектр различных восстанавливающих процедур: иглорефлексотерапия, массаж, лазеротерапия, водолечение, лечебная физкультура. Здесь проводят реабилитацию пациентов после операций, травм различной степени тяжести, а также тех, кто страдает хроническими (в том числе, профессиональными) заболеваниями.

- Во всех отделениях стационара организована система индивидуального ухода сиделками за нуждающимися пациентами.

Искреннее внимание, сопереживание и забота – неотъемлемые составляющие оздоровления в клинике.

К услугам пациентов – комфортабельные маломестные палаты и полный комплекс лечебно-диагностических услуг.

Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России - это:

Фото: Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России

1. Консультативно-диагностическая поликлиника (первая в регионе внедрила технологии «бережливого производства» при реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»)

2. Сеть здравпунктов

3. Мобильная поликлиника

4. Круглосуточный стационар с 12 клиническими и 6 диагностическими отделениями. В стационаре также оборудовано 7 операционных, где каждую неделю выполняется до 250 хирургических вмешательств.

Важные факты

Согласно данным Национального бариатрического реестра, Центр бариатрической медицины Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России вышел на первое место в РФ по числу проведенных в 2020 году операций. Здесь выполняются все виды хирургического лечения, направленного на лечение ожирения, в том числе при сахарном диабете (рукавная гастропластика, SADI-Sleeve, билиопанкреатическое шунтирование или др.).

В Ростовской клинической больнице создан полноценный цикл реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию. При этом аналогов таким реабилитационным возможностям, такому подобранному комплексу аппаратуры и услуг сегодня в ЮФО нет ни в одном медицинском учреждении. Программы реабилитации доступны пациентам РФ по полису ОМС.

Преимущества медицинского учреждения

- Европейский уровень оказания медицинских услуг и строгая конфиденциальность персональных данных;

- Оказание высокотехнологичной помощи по следующим профилям: абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, нейрохирургия, онкология, оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология и педиатрия;

- Собственная клинико-диагностическая лаборатория;

- Внедрение новых самых эффективных методик диагностики и лечения;

- Уникальные реабилитационные возможности;

- Экспертный уровень специалистов;

- Приоритет интересов пациента;

- Постоянный контроль качества и безопасность;

- Индивидуальный подход к каждому пациенту.

Диагностика заболеваний

Фото: Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России

В Ростовской клинической больнице ЮОМЦ ФМБА России установлено самое современное оборудование экспертного класса - УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф Canon AQUILION PRIME (разработанный на базе премиальных технологий) и многое другое. Сегодня проводятся монтажные работы по установке новейшего магнитно-резонансного томографа. Внедряются самые эффективные методы лабораторной диагностики.

В настоящее время в клинико-диагностической лаборатории начали выполнение нового исследования - определение высокочувствительного Тропонина-I (это первый сертифицированный в Европе кардиоспецифический биомаркер, который помогает прогнозировать сердечно-сосудистые события в будущем).

Команда медицинского учреждения

В Ростовской клинической больнице ЮОМЦ ФМБА 230 медицинских работников имеют высшую квалификационную категорию, 79 – первую, 26 – кандидатов медицинских наук, 2 кандидата биологических наук, 4- доктора медицинских наук, 7 докторов имеют звание – «Отличник здравоохранения». Специалисты регулярно публикуют научные работы, регистрируют патенты, принимают активное участие в работе международных и всероссийских конгрессов, съездов и конференций.

Работа во время пандемии

В клинике созданы условия не только для лечения пациентов с COVID-19, но и для их последующей реабилитации по полису ОМС.

Доступны все виды диагностики COVID-19:

- Компьютерная томография легких (с расширенными часами работы отделения, включая выходные дни),

- ПЦР-тестирование (результат выдается в течение 1 дня),

- Количественное определение иммуноглобулинов IgG и IgM и др. виды исследований.

Задачи

Динамичное развитие, интенсификация лечебно-диагностического процесса, внедрение инновационных органосохраняющих и ресурсосберегающих технологий в диагностику и лечение заболеваний с учетом принципов персонифицированной медицины – ключевые задачи, которые коллектив клиники успешно реализует.

Здесь пациентам предлагается только самое лучшее, что есть в медицине для достижения гармонии тела и духа. При этом именно качество оказания медицинских услуг является приоритетом.

Фото: Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России

Адреса и телефоны:

Круглосуточный стационар Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России

Адрес: Ростов-на-Дону, улица Пешкова, 34

Тел. 8 800 234 74 40

Сайт: http://vodnik61.ru

Работает круглосуточно

Консультативно-диагностическая поликлиника Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России:

Адрес: Ростов-на-Дону, улица 1 линия, 6

Тел. 8 800 234 74 40 Режим работы:

пн-пт с 8-00 до 20-00; сб с 9-00 до 15-00

вск. – запись на прием и диагностические исследования не осуществляется

Сайт: www.vodnik61.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/bolnica.vodnikov/

Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCvKHphiLDlConUYvJpIvx0g

Ростовская клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за учреждение можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021