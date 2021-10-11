Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»: Высокое качество всех проводимых исследований

Фото: предоставлено "Симплекс"

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» работает в Ростове-на-Дону с 2016 года. Центр предлагает полный спектр медицинских услуг: оформление медицинских справок, личных медицинских книжек, проведение предварительных и периодических осмотров, консультации врачей и специалистов, лабораторную и рентгенологическую диагностику.

«Симплекс» оказывает следующие услуги:

- Оформление водительской медицинской справки, личной медицинской книжки, санаторно-курортной карты, справок психиатра и нарколога, медицинского заключения для миграционной службы и других документов.

- Вакцинация против COVID-19, гриппа, гепатита и других заболеваний.

- Проведение профосмотров, психиатрического освидетельствования, противовирусных и других мероприятий на предприятиях.

- Маммограмма, рентгенография, холтеровское мониторирование, ЭКГ, УЗИ и проведение других исследований.

- Амбулаторный прием специалистов в поликлинике (терапевта, гинеколога, дерматовенеролга и др.)

По полису ОМС возможно проведение ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии, жидкостной цитологии.

Лаборатория «Симплекс»

На базе центра действует клинико-диагностическая лаборатория, в которой обеспечены высокая точность и лучшее качество проводимых исследований.

Фото: предоставлено "Симплекс"

Лаборатория имеет лицензии по:

- клинической лабораторной диагностики

- бактериологии

- паразитологии

- медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции

Большое внимание в деятельности лаборатории уделяется контролю и оценке качества проводимых исследований. Управление качеством исследований в лаборатории ориентировано на постоянное совершенствование и улучшение методов, материально-технического оснащения, совершенствования навыков и умений персонала.

В клинико-диагностической лаборатории «Симплекс» можно пройти исследования:

- Анализ на коронавирус

- Клинические и биохимические анализы крови

- Молекулярную диагностику методом ПЦР

- Цитологические исследования

- Гистологические и иммунологические исследования

- Пренатальный скрининг

- Исследования на аллергены

- Микробиологические исследования

- Многие другие

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» имеет передвижной медицинский лечебно-диагностический комплекс, который располагается на территории Аэропорта Платов

Фото: предоставлено "Симплекс"

Преимущества центра

Среди преимуществ Центра Медицинских Осмотров «Симплекс» высокая точность диагностики и анализов, полный спектр проводимых медицинских осмотров и лабораторных исследований, быстрое и удобное получение необходимых медицинских документов, вежливое и быстрое обслуживание.

Работа в пандемию

В центре «Симплекс» проводится весь спектр анализов по выявлению новой коронавирусной инфекции. Среди них - выявление РНК вируса COVID-19 (ПЦР-тест), анализ на антитела IgМ и IgG методом ИФА и анализ на антиген SARC-CoV-2 методом ИХА. По данным отчета Роспотребнадзора точность исследований составляет 96%.

Для проведения исследований применяются компактная автоматическая система mini VIDAS® и портативная мини-лаборатория производства компании K.K.Mirai Genomics (Япония).

Результаты анализов на антитела, вирусные антигены и ПЦР лаборатория отправляет на электронную почту или WhatsApp в течение часа с момента выполнения исследования.

Центр Медицинских Осмотров совместно с МБУЗ "Городская больница № 7" предлагают

тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Также вакцинация проводится на базе медицинского центра.

Адрес и телефон:

344010, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Варфоломеева, № 243а

Телефон: +7 (863) 320-03-22

E-mail: simplex-lab@yandex.ru

Сайт: https://medosmotr-rostov.ru/

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021