Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»: Высокое качество всех проводимых исследований

Фото: предоставлено "Симплекс"
Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» работает в Ростове-на-Дону с 2016 года. Центр предлагает полный спектр медицинских услуг: оформление медицинских справок, личных медицинских книжек, проведение предварительных и периодических осмотров, консультации врачей и специалистов, лабораторную и рентгенологическую диагностику.
«Симплекс» оказывает следующие услуги:
- Оформление водительской медицинской справки, личной медицинской книжки, санаторно-курортной карты, справок психиатра и нарколога, медицинского заключения для миграционной службы и других документов.
- Вакцинация против COVID-19, гриппа, гепатита и других заболеваний.
- Проведение профосмотров, психиатрического освидетельствования, противовирусных и других мероприятий на предприятиях.
- Маммограмма, рентгенография, холтеровское мониторирование, ЭКГ, УЗИ и проведение других исследований.
- Амбулаторный прием специалистов в поликлинике (терапевта, гинеколога, дерматовенеролга и др.)
По полису ОМС возможно проведение ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии, жидкостной цитологии.
Лаборатория «Симплекс»
На базе центра действует клинико-диагностическая лаборатория, в которой обеспечены высокая точность и лучшее качество проводимых исследований.
Фото: предоставлено "Симплекс"
Лаборатория имеет лицензии по:
- клинической лабораторной диагностики
- бактериологии
- паразитологии
- медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции
Большое внимание в деятельности лаборатории уделяется контролю и оценке качества проводимых исследований. Управление качеством исследований в лаборатории ориентировано на постоянное совершенствование и улучшение методов, материально-технического оснащения, совершенствования навыков и умений персонала.
В клинико-диагностической лаборатории «Симплекс» можно пройти исследования:
- Анализ на коронавирус
- Клинические и биохимические анализы крови
- Молекулярную диагностику методом ПЦР
- Цитологические исследования
- Гистологические и иммунологические исследования
- Пренатальный скрининг
- Исследования на аллергены
- Микробиологические исследования
- Многие другие
Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» имеет передвижной медицинский лечебно-диагностический комплекс, который располагается на территории Аэропорта Платов
Фото: предоставлено "Симплекс"
Преимущества центра
Среди преимуществ Центра Медицинских Осмотров «Симплекс» высокая точность диагностики и анализов, полный спектр проводимых медицинских осмотров и лабораторных исследований, быстрое и удобное получение необходимых медицинских документов, вежливое и быстрое обслуживание.
Работа в пандемию
В центре «Симплекс» проводится весь спектр анализов по выявлению новой коронавирусной инфекции. Среди них - выявление РНК вируса COVID-19 (ПЦР-тест), анализ на антитела IgМ и IgG методом ИФА и анализ на антиген SARC-CoV-2 методом ИХА. По данным отчета Роспотребнадзора точность исследований составляет 96%.
Для проведения исследований применяются компактная автоматическая система mini VIDAS® и портативная мини-лаборатория производства компании K.K.Mirai Genomics (Япония).
Результаты анализов на антитела, вирусные антигены и ПЦР лаборатория отправляет на электронную почту или WhatsApp в течение часа с момента выполнения исследования.
Центр Медицинских Осмотров совместно с МБУЗ "Городская больница № 7" предлагают
тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Также вакцинация проводится на базе медицинского центра.
Адрес и телефон:
344010, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Варфоломеева, № 243а
Телефон: +7 (863) 320-03-22
E-mail: simplex-lab@yandex.ru
Сайт: https://medosmotr-rostov.ru/
Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021
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