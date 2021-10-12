Медицинский центр «Фабрика здоровья»: «Нам доверяют уже более миллиона пациентов»

Фото: "Фабрика здоровья"

Многофункциональный медицинский центр «Фабрика здоровья» работает в Ростове-на-Дону уже пять лет, с 2016 года. Основной принцип работы клиники — сочетание опыта и технологий при оказании консультативной, диагностической и лечебной помощи пациентам. Медикам «Фабрики здоровья» доверяет уже более 1 миллиона пациентов.

Медицинский центр полного цикла

Клиника предлагает услуги: поликлиники, операционного блока, круглосуточного и дневного стационара. К каждому пациенту здесь применяют только индивидуальный подход, основанный на принципах доказательной медицины.

При постановке диагноза доктора пользуются аппаратами УЗИ, в том числе, экспертного класса, проводят ФГДС, колоноскопию, РЭГ, ЭКГ, СМАД. Есть рентген кабинет. Не нужно ждать лишнее время — данные исследований проанализируют в собственной клинической лаборатории. Результат, в зависимости от сложности анализа, может быть готов от 15 минут до 2-х рабочих дней. Высокоточные анализаторы и качественные реагенты позволяют быстро и точно выполнить большой спектр исследований. Ростовчане могут получить помощь по более чем 20 направлениям: пластическая и общая хирургия, терапия, кардиология, эндокринология, неврология, эндокринология, дерматология, травматология, мануальная терапия и массаж, нейрохирургия, гинекология, урология, онкология и т.д

Из клиник Ростова-на-Дону, занимающихся пластической хирургией, «Фабрика здоровья» выделяется стабильно высоким качеством проводимых пластических операций, широким спектром проводимых пластических операций, доброжелательным отношением и умеренными ценами

Фото: "Фабрика здоровья"

Врачи «Фабрики здоровья» проводят оперативные вмешательства, в том числе, малоинвазивные (лапаро- и эндоскопические). Имеется палата отделения реанимации и интенсивной терапии на трех пациентов с комплектом оборудования круглосуточной реанимационной помощи. При врачебных вмешательствах применяются современные методы анестезии в соответствии с мировыми стандартами анестезиологического сопровождения.

В «Фабрика здоровья» готова быстро оформить любую справку, включая водительские и на оружие, паспорт здоровья и личную медицинскую книжку, пройти медицинский осмотр — как лично, так и по направлению от организации. Кроме того, специалисты могут провести осмотр и на предприятии Ростовской области.

Важно, что клиника также имеет условия для посещения пациентов с ограниченными возможностями.

Получить помощь в «Фабрике здоровья» можно и бесплатно по направлению: с 2018 года клиника активно сотрудничает со всеми страховыми компаниями в Ростовской области по обслуживанию пациентов в рамках ОМС в амбулаторных условиях. Развивается также направление добровольного медицинского страхования.

Команда медицинского центра

В «Фабрике здоровья» на благо здоровья ростовчан и жителей других регионов трудятся 77 медицинских работников. Консультируют 54 врача, в том числе высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

Работа во время пандемии

Фото: "Фабрика здоровья"

Во время пандемии клиника усилила антиковидные меры: от обеспечения социальной дистанции для пациентов до постоянного доступа к антисептическим средствам. Сейчас среди посетителей центра востребована такая медицинская услуга, как диагностические тесты, которые позволяют за считанные минуты определить наличие коронавируса в организме человека. Весь коллектив вакцинирован. Введен масочный режим. Разрабатываются программы постковидной реабилитации для пациентов.

Главная задача

Своей целью коллектив медицинского центра «Фабрика здоровья» ставит обеспечение быстрой диагностики и эффективное лечение обратившихся к медикам пациентов

Адреса и контакты

г. Ростов на Дону, ул Ченцова, 40

телефоны: +7 (863) 308-93-03, +7 (863) 310-83-43

График работы: Понедельник-пятница, с 8.00 до 20.00, суббота - с 8.00 до 15.00.

Официальный сайт https://фабрика-здоровья.рф,

Инстаграм: www.instagram.com/klinika_rostov.fz/

Вконтакте: https://vk.com/fz_rostov

Медицинский центр "Фабрика здоровья" принимает участие в конкурсе "Клиника года-2021". Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021