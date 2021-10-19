Депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева приняла участие в Евразийском женском форуме

Фото: Оксана Круглова

В Санкт-Петербурге в середине октября работал Евразийский женский форум. Он проходит уже в третий раз и в этом году был посвящен теме «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Мероприятие состоялось в очном формате с использованием современных цифровых технологий, что позволило большому количеству участников присоединиться к обсуждениям дистанционно.

В форуме приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, высокопоставленные официальные лица и представители правительств разных стран, ведущие эксперты в различных сферах.

«ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ»

- Здесь собрались женщины-лидеры – политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран мира. В сегодняшних условиях это просто невероятно, — сказал Владимир Путин в своем приветственном слове.

Также президент подчеркнул, что Евразийский женский форум - площадка для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем - приближает достижение всех целей.

- Тех, к которым нужно стремиться и которых нужно добиваться. А ваш личный пример, пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира, - сказал глава государства.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель организационного комитета Третьего Евразийского женского форума Валентина Матвиенко сказала, что сегодня российское государство продолжает защищать интересы женщин, реализуется стратегия действий в интересах женщин, программа «Десятилетие детства».

- Мы готовы на площадке нашего форума делиться своим опытом. Именно такое многоформатное и многоплановое сотрудничество женщин мира способно приблизить нас к достижению амбициозных, масштабных целей, - подчеркнула спикер.

«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ»

Отметим, что участником форума стала депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева. Она выступила с докладом на тему «Серебряное волонтерство».

Фото: Оксана Круглова

- Я считаю, что волонтерство как драйвер личностного и профессионального роста актуален не только для молодежи, но и для представителей старшего поколения и наиболее активной его части - серебряных волонтеров. В этом я убеждаюсь, постоянно занимаясь общественной деятельностью в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Старшее поколение". Суммируя свой личный опыт и знания, полученные в рамках образовательной программы "Женщина - лидер", я с командой единомышленников пришла к мысли о реализации отдельного проекта, который совмещал бы опыт и желание передавать свои профессиональные, социальные навыки "серебряных волонтеров" и желание молодых ребят учиться и получать нужные профессиональные знания и социальный опыт.

Так появился проект "Вместе в будущее", основные контуры которого были оформлены в образовательной программе "Женщина - лидер" в качестве конкурсного проекта, - сообщила депутат.

Фото: Оксана Круглова

Лидия Новосельцева также подчеркнула, что по итогам работы конкурсного жюри проект вошел в десятку лучших социальных проектов первого потока обучения программы "Женщина - лидер".

Отметим, что в качестве основы проекта выбрано наставничество.

- И это не случайно, ведь наставничество является социально востребованной темой во всех регионах страны. При реализации проекта мы также учли возросшую актуальность волонтерства как социального явления, которое поддерживается на уровне президента страны, - продолжила спикер.

По словам Лидии Новосельцевой, по итогам участия в проекте наставников - «серебряных волонтеров» наблюдается значительное улучшение психологического состояния каждого, укрепляются социальные связи серебряных волонтеров с представителями других возрастных групп; повышается востребованность жизненного и профессионального опыта старшего поколения.

- Реализовать потенциал института наставничества с помощью представителей старшего поколения, "серебряных волонтеров", - основная цель проекта, которой мы постараемся добиться с максимальной отдачей, - прокомментировала Лидия Новосельцева.