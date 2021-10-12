Жителей Новочеркасска напугали полной приостановкой водоснабжения

Информация об отключении воды распространилась в мессенджерах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Новочеркасска напугали приостановкой водоснабжения. Сообщения о том, что городу грозит чрезвычайная ситуация, с огромной скоростью распространилась в мессенджерах. Ее автор - "обеспокоенная горожанка".

Неизвестная утверждала, что в местной водоснабжающей организации закончились реагенты для обеззараживания воды. По словам авторов сообщения, в МЧС уже готовятся к ЧП и проводят учения по обеспечению населения водой. Она также утверждала, что отопления нет даже в садиках и школах, поскольку «вода уже идет очень плохо».

В администрации города Новочеркасска сообщили, что информация не соответствует действительности. Организация работает в штатном режиме и располагает достаточным количеством реагентов. Останавливать работу очистных никто не собирается.

— Качество питьевой воды регулярно проверяется и соответствует санитарным правилам. Давление в сети водоснабжения соответствует нормативам и никак не может препятствовать старту отопительного сезона, — прокомментировали чиновники.

При этом учения МЧС в Новочеркасске действительно проходили. Однако, как объяснили в администрации, это была всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

Кроме того, чиновники напомнили авторам сообщений, что за такие шутки предусмотрена и уголовная ответственность. А всех остальных попросили не поддаваться панике и не участвовать в распространении фейка.