«Повсюду мусор и обломки бетона!»: ростовчанин пожаловался на отсутствие инфраструктуры на улице Шоссейной

Фото: предоставлено Сергеем Нарыжным

Вот уже несколько месяцев в Ростове-на-Дону не утихают страсти по поводу улицы Шоссейной, а точнее ее преображения. В сентябре появилась информация о том, что там собираются развивать инфраструктуру и может даже появиться новый современный микрорайон.

Мнения на эту тему - разные. В Интернете активисты собрали подписи - против. Другие считают, что развитие и благоустройство зоны - нужно. Один из таких ростовчанин Сергей Нарыжный, который даже прислал письмо в редакцию.

- В последние годы наш город растет и обновляется. Приятно это видеть! Инфраструктура становится современной и удобной. Мы часто с детьми гуляем по набережной, посещаем парк Левобережный, где ухоженная и благоустроенная территория, посажены деревья, - написал ростовчанин. - В донской столице появились новые микрорайоны с западной и северной стороны. С востока Ростов уже вплотную приблизился к Аксаю, построен новый стадион, реконструированы южный въезд через Ворошиловский мост, рекреационная зона вокруг гребного канала. Но вот только, к сожалению, не во всех районах города красиво и комфортно.

Так, Сергей сокрушается по поводу того, что на улице Шоссейной далеко не все так безоблачно.

Фото: предоставлено Сергеем Нарыжным

- Улица имеет вид сорокалетней давности. Разбитый асфальт, повсюду мусор, обломки бетона, грязный берег реки Дон. Считаю, что жизненно необходимо продолжать благоустройство города, особенно его центральной части. Необходимо строить новые жилые здания, возводить культурно-деловые и досуговые центры. Необходимо высаживать деревья, расчищать берег Дона, устанавливать современную систему очистки дренажных и ливневых вод, - поделился своим видением развития донской столицы Сергей Нарыжный.

ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ

Известно, что формирование нового общественного центра на прибрежной территории по улице Шоссейной является реализацией утвержденного Генерального плана города Ростова-на-Дону в части освоения его левобережной зоны.

Так, на территории площадью порядка девяти гектаров планируется разместить в едином архитектурном ансамбле культурный, деловой и медицинский центры, а также современные жилые здания, которые создадут выразительные высотные акценты на въезде в город. Данный проект призван реализовать идею создания в левобережной части города новых общественных центров, которые объединят в себе возможности транспортно-пешеходной доступности от старого центра города и рекреационные возможности левобережья.

По задумке, прибрежная часть территории по улице Шоссейной станет продолжением прогулочной набережной парка «Левобережный» в западном направлении, обеспечив высокий уровень благоустройства и озеленения нового общественного городского пространства.

Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Эксперты уверены, что ускорить развитие левого берега сможет жилищное строительство. Вместе с многоквартирными домами на этой территории появится и социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, объекты торговли, развлечений и спорта. Развитию района способствует и хорошая транспортная инфраструктура. С левого берега можно без пробок добраться в центр города, в спальные районы южной столицы, а также в Батайск, Азов и Аксай.

- В перспективе левобережная зона может превратиться в прекрасный пойменный парк, которого у нас, безусловно, пока нет. Это будет единение города с природой. Урбанизированное движение должно сочетаться с сохранением природы. Это вызовет понимание у городского сообщества и будет сочетаться с генпланом, - прокомментировал ранее председатель правления Союза архитекторов России Алексей Полянский.

А ЧТО ЭКОЛОГИ?

К примеру, эколог Ольга Заудеренко считает, что общее благоустройство заброшенной городской территории положительно скажется на состояние береговой полосы, при этом обязательной является расчистка прилегающего дна и берега реки Дон.

- Данные меры также позволят исключить регулярное сезонное подтопление, заболачивание и заиление пойменной части водного объекта, исключит распространение комаров, - уверена специалист. - Кроме того, создание общественной территории позволит отделить реку Дон от фактически производственной зоны по ул. Шоссейной, что значительно снизит негативное влияние на водный объект. Дополнительным плюсом будет установка системы отвода дренажных и ливневых вод с территории с обязательной очисткой перед возвратом воды в водный объект, который в последние годы испытывает явный дефицит водных ресурсов (обмеление Дона). Нарушение естественного стока будет компенсировано более организованным его сбором с довольно обширной территории. В настоящее время на территории наблюдаются многочленные свалки ТКО и строительных отходов - наследие работы промышленной зоны левого берега. Необходимо провести реконструкцию зеленых насаждений, высадить редкие породы деревьев, кустарников, создать цветники, газоны. Провести компенсационное озеленение взамен озелененных территорий в случаях выделения зон под объекты капитального строительства, - прокомментировала эксперт.

В перспективе левобережная зона может превратиться в прекрасный пойменный парк Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

«На обеспеченность зелеными насаждениями застройка не повлияет!»

К слову, не так давно комиссия по общественным обсуждениям администрации Ростова-на-Дону рекомендовала принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части благоустройства левого берега Дона.

В протоколе комиссии говорится о том, что данная территории отнесена к общественно-жилой зоне, которая предусматривает возможность жилой застройки, а создание нового общественного центра на прибрежной территории по ул. Шоссейной входит в Генеральный план города в части освоения левобережной зоны.

- Территория на левом берегу Дона отнесена к общественно-деловой зоне. Планируемое изменение не противоречит Генплану. Указанный участок не включен в единую систему озеленения города, но его застройка никак не повлияет на общую обеспеченность зелеными насаждениями, - подчеркнули ранее в администрации.

А что по поводу обновление прибрежного пространства думаете вы?

Пишите в комментариях: Считаете ли вы, что необходимо продолжение в западную сторону от Ворошиловского моста левобережной набережной и обновление прибрежного пространства?