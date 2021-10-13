Центр Ростова-на-Дону станет ближе к Гребному каналу

Фото: пресс-служба регионального правительства

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о перспективах развития города. По его словам, в будущем центр сместится к Гребному каналу. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

Также было отмечено, что новая канатная дорога на высоте 60 метров свяжет левый и правый берега Дона.

— Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега — получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию. Она станет своего рода магнитом для бизнеса и источником дополнительных инвестиций в экономику, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Глава администрации города подтвердил, что сейчас рассматривается возможность строительства нового микрорайона рядом со стадионом «Ростов Арена» — с парком, большой школой, медицинским центром и торгово-развлекательным комплексом.

— Мы консультировались с архитекторами. Они сказали, что если территорию Гребного канала делать только спортивной, то она жить не будет, — объяснил глава администрации донской столицы.

По словам сити-менеджера, в указанную зону планируется перенести ипподром, построить там спортивный комплекс, торговый центр и жилые кварталы.

— Новые правила землепользования и застройки позволят нам это сделать, — резюмировал в интервью Алексей Логвиненко.

Напомним, что планировку территории под жилую застройку готовит группа компаний «ЮгСтройИнвест». После получения всех необходимых разрешительных документов на левом берегу Дона может начаться строительство современного микрорайона с развитой инфраструктурой.