Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер»: полная открытость и подлинная забота о здоровье зубов для всех пациентов

Фото: "Доктор Келлер"

Сеть семейных стоматологических клиник «Доктор Келлер» - это ведущая сеть стоматологических клиник Ростовской области, входящая в топ-100 лучших детских стоматологий России. Четыре последних года она признается лучшей клиникой в Ростове-на-Дону.

Первая стоматология сети появилась более 7 лет назад. За этот, казалось бы, недолгий срок клиники «Доктор Келлер» появились в Ростове, Батайске, Таганроге, Сочи,. До конца 2020 года открываются филиалы в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. На счету у докторов уже более 60 тысяч довольных и сияющих улыбкой людей.

«Доктор Келлер» - это клиники полного цикла, в которых могут лечиться все пациенты - от маленьких детей до их родителей, бабушек и дедушек. Пациентам здесь доступны все стоматологические услуги: детская и взрослая терапия, протезирование, хирургия и имплантация, отбеливание, а также ортодонтия. Это значит, что пациент может полностью решить свою проблему в стенах клинки «Доктор Келлер», не прибегая к услугам других специалистов и не тратя время на посещение нескольких лечебных учреждений.

Ведущие стоматологи и передовые технологии

В сети стоматологических клиник «Келлер» лечились более 60 тысяч пациентов и более 28 тысяч из них – это дети. Здесь по праву гордятся своим отделением детской стоматологии. Это одна из немногих клиник, которая имеет лицензию именно на детскую стоматологию. И с маленькими пациентами здесь работают ведущие детские стоматологи области, которые имеют не только высшее образование и сертификаты по терапевтической стоматологии, но и специальное образование по детской стоматологии.

Фото: "Доктор Келлер"

Для взрослых пациентов в сети клиник «Доктор Келлер» также предусмотрена работа по самым передовым технологиям. Например, возможность лечения кариеса без использования бора, так называемая методика ICON, отбеливание последнего поколения ZOOM4, лечение десен аппаратом Vector, PRF-технология при удалении и имплантации, несколько вариантов имплантации, в том числе инновационная одноэтапная имплантация с использованием базальных и компрессионных имплантатов, все виды современного протезирования, в том числе виниры и цельнокерамические коронки.

Также в клинике установлено самое современное и высококачественное оборудование - центрифуга для PRF-технологии, ультразвуковой хирургический аппарат Ultrasurgery DS-II LED, аппарат для седации Matrx, наркозный аппарат Chirana Libera, имеется реанимационное оборудование и собственная зуботехническая лаборатория.

«Доктор Келлер» далеко продвинулся в ортодонтии: пациенты сети клиник получают все возможные варианты ортодонтического лечения - от съемного до несъемного, а также здесь практикуют инновационную методику исправления прикуса с помощью прозрачных капп Invisalign.

Фото: "Доктор Келлер"

Часто пациенты стоматологии выбирают удалять зубы или проводить имплантацию под наркозом — для многих это самый комфортный вариант лечения.

Важная составляющая работы сети клиник — социальная. «Доктор Келлер» проводит льготное или благотворительное лечение «особых» пациентов, за что неоднократно получал благодарности от организаций города. Для каждого пациента в клинике действует программа лояльности, применяется накопительная система за объем приобретенных услуг. Также действуют постоянные акции для пациентов и разные скидки.

Направления лечения «Доктор Келлер»

- 3Д-диагностика - Имплантация зубов - Терапевтическая стоматология - Лечение зубов под микроскопом - Протезирование зубов - Лечение под наркозом - Лечение под веселящим газом - Гигиена и профилактика - Исправление прикуса у детей - Ортодонтия для взрослых - Лечение зубов детям - Детская хирургия

Преимущества «Доктор Келлер»

Индивидуально подобранное лечение – с учетом точной диагностики, что позволяет сформировать комплексный план лечения за один визит

Экономия времени. Все виды услуг можно получить в одном месте. 50 узкоспециализированных специалистов слаженно ведут комплексное лечение своих пациентов.

Передовое уникальное оборудование – от микроскопа до самых современных диагностических комплексов.

Антистресс-лечение. Лечение под наркозом и с использованием «веселящего» газа для взрослых и маленьких пациентов.

Комплексный подход – в клиниках практикуют совместную работу сразу нескольких специалистов.

Система сопровождения клиентов – при сложном и долгосрочном лечении личный куратор всегда напомнит пациенту о времени следующего визита и ответит на все вопросы.

Call-центр – всегда актуальная информация о действующих скидках, акциях, стоимости лечения в клинике «Доктор Келлер». Безопасность в кресле. Высокие стандарты стерилизации. Абсолютная безопасность лечения и участие в программе «АнтиСпид/АнтиГепатит». Оформление рассрочки оплаты на 1 год без процентов. Работа по программе ДМС.

Команда сети стоматологий

Гордость клиники — ее врачи. В «Доктор Келлер» работают более 100 профессиональных стоматологов. Каждый является профессионалом номер один в своей сфере. Это имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты с многолетним опытом работы. В сети стоматологий регулярно организуют повышение квалификации абсолютно всех специалистов.

Повод для гордости

Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» регулярно попадает в рейтинги лучших лечебных учреждений.

- В 2016 и 2017 годах возглавила профессиональный рейтинг стоматологических клиник StarSmile. - Лучшая семейная стоматология по версии «Комсомольской правды» в 2017, 2018 и 2019 годах. - ТОП-100 лучших детских стоматологий России по версии «КоммерсантЪ» и Startsmile в 2020 году. - Сеть клиник «Доктор Келлер» в 2020 году названа «Инновационным центром» по мнению Стоматологической ассоциации России.

Фото: "Доктор Келлер"

Главная задача «Доктор Келлер»

«Доктор Келлер» - это сеть клиник, соответствующая всем мировым стандартам в области стоматологии. Главной своей задачей здесь считают оказание качественной стоматологической помощи по всем направлениям в одном месте, предоставление высочайшего уровня сервиса и, конечно, совершенствование уровня одной из лучших команд специалистов в Ростове-на-дону.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 150 г. Батайск, Северный массив, 8Б г. Сочи, ул. Туапсинская, 15/1

г. Краснодар, ул. Калинина, 69

г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Весёлая, 77/5

телефон 8-800-500-18-28

График работы: 08:00 - 21:00, без выходных

Официальный сайт: https://denta-keller.ru/

Инстаграм: https://instagram.com/keller_stomatologiya?igshid=zible7kikrbc

ВКонтате: https://vk.com/dentakeller

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Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» принимает участие в проекте «Клиника года-2021». Проголосовать за клинику можно по ссылке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.