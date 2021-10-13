Институт эстетической медицины Sky Clinic: Высокое качество услуг и самое современное лицензированное оборудование

Фото: Sky Clinic

Sky Clinic — это современный медицинский центр лазерной косметологии. Центр начал свою работу в апреле 2019 года. И уже успел покорить своих пациентов высоким качеством услуг. В Sky Clinic установлено самое современное лицензированное оборудование, а специалисты с высшим медицинским образованием готовы ответить на любые вопросы, качественно и безопасно провести самые разные процедуры. Главный девиз клиники: «Полюбите себя, а мы сделаем вас красивыми!»

В медицинском центре доступны самые разные услуги из сферы врачебной и эстетической косметологии, гинекологии и хирургии. Это аппаратная, инъекционная и эстетическая косметология, лазерная гинекология и интимный филлинг, лазерная эпиляция, удаление новообразований, чек-ап женского и мужского здоровья, ультразвуковая диагностика и лабораторные исследования. Прием ведут флеболог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.

Фото: Sky Clinic

Доступна в центре такая услуга, как SMAS лифтинг, которая позволяет без операций восстанавливать молодость кожи лица. Также в Sky Clinic установлен фракционный лазер, который позволяет проводить омоложение глубинных слоев кожи. В центре используются косметические лазеры последнего поколения.

Преимущества центра Sky Clinic

Фото: Sky Clinic

Команда медицинского центра

В клинике ведут прием врачи высшей квалификации. Среди них врач-косметолог, врач дермато-венеролог, специалист по инъекционным, аппаратным и лазерным технологиям Марина Кисляченко, врач-косметолог, тренер по космецевтике, специалист по инъекционным, нитевым и лазерным технологиям Мария Александрова, врач акушер-гинеколог Янина Лобкова, врач-диетолог Ирина Сигидиненко. Возглавляет клинику главный врач, пластический хирург, врач косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным методикам, специалист по нитевым и лазерным технологиям Анна Маринчук.

Фото: Sky Clinic

Институт эстетической медицины Sky Clinic

г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов д.2, 15 этаж

г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов, 31Б

График работы: пн-вс с 9:00 до 20:00

Сайт https://sky-clinic.ru

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Видео:

https://www.youtube.com/channel/UCg35NCyMxdJACB3RwYlQOpw?view_as=subscriber

Институт эстетической медицины Sky Clinic принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021