В донском парламенте обсудили вопросы, связанные с деятельностью мировых судей

Комитет донского парламента по законодательству провел заседание круглого стола, посвященное актуальным вопросам деятельности мировой юстиции на Дону. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в донском парламенте, прошел круглый стол, посвященный работе мировых судей. Модератор встречи - председатель комитета ЗС по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев объяснил, что есть несколько причин, почему эта тема интересна для депутатов.

МИЛЛИОН ДЕЛ ЗА ГОД

- Во-первых, в соответствии с действующим законодательством, донской парламент избирает мировых судей на своих заседаниях. Безусловно, нам интересна судьба тех людей, по которым мы принимаем решение. Мы стараемся следить за тем, в каких условиях они работают, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами. Будь то законотворческая сфера, проблемы в федеральном или областном законодательстве. Или, возможно, есть проблемы, связанные с правоприменительной практикой. И вторая причина - это то, что сегодня мировая юстиция – один из самых востребованных и самых загруженных институтов в целом в судебной системе Российской Федерации. Я бы хотел отметить особую значимость работы мировых судей - тысячи уголовных, гражданских и судебных дел поступают к ним на рассмотрение. В Ростовской области мировая юстиция была создана в 1999 году, одной из первых в Российской Федерации. Тогда мы приняли специальный областной закон о мировых судьях в Ростовской области. И на сегодняшний день в донском регионе установлено 230 судебных участков мировых судий. По численности это 4-й показатель в Российской Федерации после Москвы, Московской области и Краснодарского края, - прокомментировал депутат.

Александр Косачев также отметил, что донские мировые судьи в 2020-м рассмотрели около одного миллиона дел.

- Только вдумайтесь в эти цифры, в каких условиях и с какой нагрузкой приходится работать нашим мировым судьям, - сказал парламентарий.

Председатель комитета также добавил, что в ЗС поступает большое количество обращений, содержащих жалобы на мировых судей. Однако анализ этих обращений показывает, что зачастую жалобы связаны не с деятельностью мирового судьи, а с несогласием одной из сторон с вынесенными решениями.

БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА И НЕХВАТКА КАДРОВ

Как сказал начальник управления судебного департамента в Ростовской области Андрей Рощевский, федеральные суды в прошлом году рассмотрели дел на треть меньше, чем мировые. При этом численность судей районных судов превышает численность мировых практически в два раза.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются мировые судьи в своей деятельности, помимо огромной нагрузки, - это текучесть кадров среди секретарей и помощников судей, что напрямую связано с низким уровнем заработной платы. Также отмечается недостаток финансирования на содержание помещений судебных участков, из-за чего в них невозможно провести качественный ремонт.

По итогам заседания в Заксобрании будут сформированы рекомендации по совершенствованию деятельности в данной сфере, которые направят всем заинтересованным лицам.