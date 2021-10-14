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Происшествия14 октября 2021 13:04

Видео с места ДТП с «КамАЗом» в Ростовской области: водитель пострадала, трое ее сыновей погибли

Появилось видео с места ДТП в Ростовской области, в котором разбилась мама с тремя детьми
Михаил СТРИЖЕВ
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Водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Донская Госавтоинспекция опубликовала видео с места ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла 14 октября на трассе Белая Калитва — Апанасовка.

Утром 39-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21099» двигалась в сторону Белой Калитвы. В салоне машины в этот момент находились трое ее сыновей 20, 13 и 9 лет.

ДТП в Белокалитвинском районе
Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, по предварительным данным, женщина не справилась с управлением. «ВАЗ» занесло, после чего автомобиль выехала на встречную полосу. Здесь легковушка «лоб в лоб» столкнулась с «КамАЗом».

Комментарий ГИБДД
Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате аварии погибли три пассажира. Водитель автомобиля «ВАЗ» с многочисленными травмами доставлена в больницу, — прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по Белокалитвинскому району Сергей Соколов.

"ВАЗ" выехал на встречку и врезался в "КамАЗ".
Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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