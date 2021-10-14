«Клиника Эксперт Ростов»: «Помочь дончанам решить, как можно больше проблем со здоровьем — в наших силах»

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»

ГК «Эксперт» - это объединение высокотехнологичных компаний, эффективно осуществляющих свою деятельность на рынке частной медицины России с 2007 года. ГК «Эксперт» работает в 37 регионах России и ближнего зарубежья. Под брендом «МРТ-Эксперт» пациентов принимает 41 диагностический центр, а под брендом «Клиника Эксперт» - 11 многопрофильных медицинских центров.

В Ростовской области представлены два центра федеральной сети медицинских центров - «Клиника Эксперт» в донской столице и «Клиника Эксперт Шахты». Медицинские центры в РО находятся под единым управлением.

В Ростове ГК «Эксперт» появилась в 2010 году под брендом «МРТ Эксперт», а с 2016 года центр работает под брендом «Клиника Эксперт». Об уровне доверия, которое оказывают ей пациенты, можно судить по количеству исследований. Только за последние пять лет здесь провели более 355 тысяч исследований.

Выбор пациентов говорит о качестве

В «Клинике Эксперт Ростов» пациенты могут получить такие медицинские услуги как МРТ, КТ, УЗИ, С-дуга, УВТ, функциональная диагностика, физиотерапия, попасть на прием к специалистам, пройти лабораторную диагностику. Также в клинике работает дневной стационар, возможен выезд специалистов на дом, предлагается иглорефлексотерапия и ЭТР, врачебная косметология, консультация диетолога и медицинский массаж. Кроме того, на месте можно изготовить ортопедические стельки.

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»

Клиника работает на базе новейших образцов европейской и мировой техники и высочайших стандартов медицинского обслуживания. МР-томограф Philips Achieva 1.5T является аппаратом со сверхпроводящим магнитом с силой 1,5 Тесла, он разработан с учетом сегодняшних реалий в области медицины и бизнеса, создан для 16-канальной визуализации и снабжен полным набором 16-канальных катушек.

Также пациентам доступны исследования на компьютерном томографе TOSHIBA Aquilion TSX-101А. Система Aquilion 64 представляет собой мультисрезовый КТ-сканер высшего качества с возможностью одновременного сбора данных 64 срезов толщиной 0,5 мм с временем полного оборота 0,5 с. Преимущества системы Aquilion 64 в том, что она превосходно подходит для исследования головного мозга и всего тела, включая формирование изображений сердца и сосудов и особенно в случаях, когда необходимо получить данные для больших объемов при однократной задержке дыхания, например, при множественной травме, эмболии легких и в онкологии.

Приоритетными коллектив считает комплексные МРТ-исследования и программы женского здоровья, которые позволяют сохранить здоровье населения. Своей главной задачей в «Клиника Эксперт Ростов» ставят постоянный рост: чем больше медицинских услуг здесь предоставят дончанам и жителям других регионов, тем больше проблем со здоровьем удастся успешно решить.

Команда медицинского центра

ГК «Эксперт» формирует собственный медицинский персонал и постоянно поддерживает высокий уровень квалификации и обучения специалистов на базе созданного корпоративного института «Институт Эксперт», занимается плановой подготовкой и повышением квалификации сотрудников. С «Клиника Эксперт Ростов» работают профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Работа во время пандемии

«Клиника Эксперт Ростов» не просто продолжает прием пациентов в условиях пандемии, но и предлагает самые актуальные исследования для тех, кто столкнулся с коронавирусом — это КТ исследования органов грудной клетки, ПЦР и анализы на антитела Covid-19.

Кроме того, в клинике обеспечивается соблюдение социальной дистанции между пациентами, посетители имеют доступ к средствам дезинфекции рук, проводится регулярная уборка, препятствующая распространению вируса.

Повод для гордости

За годы плодотворной работы «Клиника Эксперт Ростов» была удостоена десятков наград и получила множество благодарственных писем от самых разных организаций. Одно из них - благодарственное письмо от фонда «Я без мамы» за участие медиков клиники в акции помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Главные задачи и ценности «Клиники Эксперт Ростов»

«Клиника Эксперт Ростов» рассказали об особом подходе к работе и каждому пациенту.

- В своей работе мы руководствуемся кодексом, сводом правил, содержащим основополагающие принципы поведения или деятельности. Это основы нашей жизни, наши главные ценности, которым мы готовы ежедневно следовать сами, и желаем, чтобы наши сотрудники их не просто прочитали или произносили на совещаниях, а приняли, впитали каждой клеточкой и встроили в нашу совместную жизнь. Мы определили стратегию развития компании и, конечно, уверены в успешной ее реализации. Нам очень важно и КАК мы будем ее реализовывать, и, еще более важно, КТО будет рядом с нами, какие люди в команде, верят ли они в успех. Каждый год нашей работы вместе — это еще один шаг в достижении на шей глобальной цели и еще один кирпичик в наш общий дом, в нашу идеологию и культуру.

Основу кодекса составляют пять основных ценностных ориентиров, каждому из которых соответствуют определённое понимание сути и поведение.

Самое ценное для нас в этом кодексе, что это плод коллективного труда

«ядра» компании, в котором кристаллизовано наше общее желание видеть компанию именно такой, с таким отношением друг к другу, к пациентам, к партнерам и лично к себе.

Всего пять ценностей, сложившихся в слово «ДОЗОР». Каждая буква – ценность, и значимость ее велика для идеологии, которую мы бережно несем.

- Доверие – открытое, честное, уважительное поведение в интересах себя и других людей.

- Ответственность – готовность отвечать за выбор действия или бездействия.

- Забота – предложить помощь и решить ситуацию.

- Оптимизм и позитив – ты можешь все, во что веришь.

- Развитие – я сегодня лучше, чем вчера.

- Великие компании строятся именно так: шаг за шагом, с верой в успех и командой единомышленников.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 262

телефон +7(863) 333-03-93

График работы: 07:00-23:00, без выходных

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«Клиника Эксперт Ростов» принимает участие в проекте "Клиника года-2021". Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.