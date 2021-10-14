«Клиника Эксперт Шахты»: «Здоровье близких доверьте экспертам!»

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

ГК «Эксперт» - это объединение высокотехнологичных компаний на рынке частной медицины России, появилась в 2007 году. ГК «Эксперт» - это клиники в 37 регионах России и ближнего зарубежья: 41 диагностический центр под брендом «МРТ Эксперт» и 11 многопрофильных медицинских центров под брендом «Клиника Эксперт». На Дону работают два центра ГК «Эксперт» - «Клиника Эксперт Ростов» в донской столице и «Клиника Эксперт Шахты».

«Клиника Эксперт Шахты» появилась в 2013 году. За последние пять лет жители Шахт и других городов прошли здесь 76955 исследований.

По последнему слову техники

В «Клинике Эксперт Шахты» пациенты могут пройти не только точное и качественное исследование, информативное при постановке раннего диагноза и корректировки лечения существующего заболевания. Также на месте люди могут попасть на прием к высококвалифицированным врачам-неврологам, которые грамотно прочтут полученные МРТ-снимки и назначат лечение.

На вооружении медиков современный аппарат МРТ - Philips Intera 1.0T. Простой в эксплуатации и усовершенствованный высокомощный томограф с коротким туннелем, который обеспечивает оптимальный комфорт для пациента и высокое качество изображения. Технология Philips SENSE позволяет с высокой скоростью получать изображения высокого качества. Технология RapidView гарантирует сверхбыструю реконструкцию - более чем 1200 изображений в секунду, то есть экономится время как врача, так и пациента.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

Преимущества и достижения

Научно-исследовательский отдел объединён общей телемедицинской сетью. Это позволяет всем центрам ГК «Эксперт» получать консультации лучших медицинских специалистов и пользоваться базой данных по различным диагностическим случаям.

В клинике действует собственная инженерная служба. Её сотрудники прошли обучение у производителей оборудования, способны выполнять весь спектр работ по установке и техническому обслуживанию сертифицированной медицинской техники. Поэтому высокотехнологичная помощь в наших центрах и клиниках соответствует мировым стандартам.

Команда медицинского центра

ГК «Эксперт» не просто привлекает лучшие медицинские кадры. Здесь формируют собственный высококлассный персонал. «Институт Эксперт» в нем преподают ведущие специалисты с большим практическим опытом. С 2016 года «Институт Эксперт» принимает активное участие в системе непрерывного медицинского образования. Проходят очные выездные семинары и дистанционно. С медиками сети работают профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

- Мы определили стратегию развития компании и, конечно, уверены в успешной ее реализации, - уверены в коллективе клиники. - Нам очень важно и как мы будем ее реализовывать, и, еще более важно, кто будет рядом с нами, какие люди в команде, верят ли они в успех. Каждый год нашей работы вместе — это еще один шаг в достижении нашей глобальной цели и еще один кирпичик в наш общий дом, в нашу идеологию и культуру.

Работа во время пандемии

Во время пандемии пациенты могут беспрепятственно получить медицинские услуги в «Клинике Эксперт Шахты». В клинике обеспечивается соблюдение социальной дистанции между пациентами, посетители имеют доступ к средствам дезинфекции рук, проводится регулярная уборка, препятствующая распространению вируса.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

Главная задача

Приоритетными коллектив считает комплексные МРТ-исследования. Своей главной задачей в клинике ставят постоянный рост: чем больше медицинских услуг здесь предоставят шахтинцам и жителям других регионов, тем больше проблем со здоровьем удастся успешно решить.

Адреса и контакты:

г. Шахты, ул. Пушкина, 12

телефон +7 (863) 285-38-93

График работы: 07:00-22:00, без выходных

Официальный сайт www.mrtexpert.ru

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«Клиника Эксперт Шахты» принимает участие в проекте "Клиника года-2021". Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.