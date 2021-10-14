Жолковский Александр Владимирович: сердечно-сосудистый хирург высшей категории, заведующий отделением сосудистой хирургии

Фото: из архива Александра Жолковского

Жолковский Александр Владимирович - главный специалист – сердечно-сосудистый хирург Южного окружного медицинского центра ФМБА России, заведующий отделением сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России, врач-сердечно-сосудистый хирург высшей категории.

Специалист является лауреатом конкурса на получение Премии директора ЮОМЦ ФМБА России в номинации «Золотой скальпель-2018 г.»; он неоднократно награждался «Почетными грамотами» и «Благодарственными письмами» Федерального медико-биологического агентства, Южного окружного медицинского центра ФМБА России.

Общий медицинский стаж работы – 35 лет. Сертифицированный специалист по сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии.

Важные факты из биографии:

- Александр Владимирович с 2003 года работает в Ростовской клинической больнице Южного окружного медицинского центра ФМБА России. Он внедрил в клинике все виды сосудистых вмешательств: операции на артериях конечностей, современный вариант лечения варикозной болезни, в том числе с использованием эндоскопической техники (SEPS), формирование фистул для гемодиализа, вмешательства на подвздошных артериях и брюшном отделе аорты, операции на сонных артериях, поясничную симпатэктомию из мини-доступа, использование тканевых лоскутов, эндоскопическую грудную симпатэктомию.

- В 2005 году им были внедрены методы интраоперационного мониторирования кровотока и временного шунтирования при операциях на каротидной бифуркации.

- В 2006 году, впервые в Ростове, начато выполнение микрохирургических операций при дистальных формах поражения артерий конечности – сверхдлинные шунтирования в стопные артерии с формированием дистального анастомоза «Common ostium», что позволило сохранить конечности более чем у 75% пациентов с начинающейся гангреной конечности. В 2006 году, впервые на Юге России, начато выполнение операций на брюшном отделе аорты из мини-лапаротомного доступа с помощью специального инструментария. В 2007 году, после приобретения С-дуги, в клинике начаты рентгеноэндоваскулярные вмешательства при артериальной патологии, Центр начал участвовать в программе оказания высокотехнологичной помощи по сердечно-сосудистой хирургии

- В 2008 году доктор Жолковский возглавил новое отделение сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России, непосредственно участвовал в планировании, оснащении и формировании коллектива сотрудников отделения, начало оказания хирургической помощи аритмологическим больным.

- С 2010 года в клинике проводятся гибридные операции при многоуровневых поражениях артерий (повдзошных и артерий конечностей, устьев и дистальных отделов брахиоцефальных артерий).

Фото: Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра ФМБА России

- В 2011 году, впервые в городе выполнено эндопротезирование аорты, данные операции продолжают выполняться наиболее соматически тяжелым пациентам с аневризмой аорты: в 2014 году выполнена ранее не описанная в России операция - имплантация бифуркационного стент-графта через временные протезы резко извитых подвздошных артерий, в 2015 году – унилатеральное эндопротезирование со стент-окклюдером и перекрестным шунтом. С 2009 года после расширения оказываемой в городе и области гемодиализной помощи, отмечается ежегодный прирост пациентов с проблемным сосудистым доступом. В Ростовскую клиническую больницу Южного окружного медицинского центра ФМБА России направляются пациенты области, а также отдельных регионов Юга России, с тромбозами, сужениями, повторно формируемыми доступами, малым калибром артерий или вен, для сложной и атипичной имплантации тоннельных катетеров. Впервые на юге России начато выполнение эндоваскулярных и гибридных вмешательств на артериовенозных фистулах. По результатам ежегодного отчета в 2014 году отделение заняло второе место в России по выполнению данных вмешательств (199 операций). Александр Владимирович Жолковский принимал непосредственное участие в первых операциях по ауто- и родственной трансплантации почки в Ростовской клинической больнице Южного окружного медицинского центра ФМБА России в 2013 – 2014 гг., выполняя подготовительный и сосудистый этапы операции.

- Используя с 2008 года рентгенохирургическую технику при операциях на сосудах, Жолковский освоил наиболее сложные виды вмешательств: реканализацию артерий с использованием ретроградных доступов и экстернализации, эндопротезирование, селективную эмболизацию (матки, почек), в том числе при кровотечениях. 8 пациентам была выполнена эндоваскулярная реваскуляризация при окклюзии брюшной аорты (впервые в области), широко используется рентгеноконтролируемая тромбэктомия, гибридные операции, рентгеноконтролируемая эндартертерэктомия, пункции сосудов и образований под ультразвуковым наведением.

- С 2008 года активно использует малоинвазивные методики (ЭВЛК, эхосклеротерапия и РЧО) в лечении пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей, вмешательства выполнены более 1000 пациентов.

- В 2013 году Александром Владимировичем Жолковским создана популярная врачебная группа Angiopicture в социальной сети Facebook. В ней в неформальной обстановке интерактивно обсуждаются сложные клинические случаи, операции, не решенные проблемы лечения, вопросы госпитализации пациентов.

- В течение последних лет группа приносит реальную научно-практическую пользу: молодые врачи советуются с опытными специалистами, обсуждаются новые публикации, ведутся научные споры, опросы, разбираются ошибки и осложнения, анонсируются образовательные мероприятия. За 8 лет благодаря чрезвычайному удобству общения группа приобрела масштабную популярность. Число участников уже превысило отметку в 9700 человек, зафиксировано свыше 18 000 публикаций с момента регистрации ресурса. Группа стала площадкой для многих онлайн мероприятий, а также мастер-классов, школ и симпозиумов.

- С 2014 года Александром Владимировичем внедрены интервенционные вмешательства на коронарных артериях.

- В 2019 году он внедрил в практическую деятельность новую технологию эндопротезирования сосудов при аневризме брюшной аорты – технологию «Сhimney».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали хирургом?

Выбор профессии в моем случае – это взвешенное решение. Бабушка была врачом-хирургом (более 40 лет она посвятила медицинской практике). Я всегда внимательно следил за ее профессиональными победами, восхищался ее способностью решать самые сложные профессиональные задачи.

Я вырос среди медиков и книг о хирургии. Даже школьные каникулы я проводил в поликлинике, поэтому вопросов о выборе профессии у меня не было. Убежден, что в медицине нет случайных людей.

Что самое сложное в Вашей работе?

Сложно внедрять новые методы и технические возможности в хирургическую практику. Слишком высокая ответственность.

Бывают ли в Вашей практике случаи, когда удается помочь безнадежному пациенту?

В моей работе такие случае не редки, поскольку в хирургии всегда крайне высокая степень риска.

Сейчас, например, в отделение часто госпитализируются пациенты, которым отказано в хирургическом лечении в других клиниках (из-за тяжелого комплекса различных патологий). Для таких больных мы ищем нестандартные сложные способы лечения. В дальнейшем успешные кейсы демонстрируем в других клиниках, в том числе, и за пределами России.

Что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

Обязательно нужно бороться с факторами риска, осложняющими течение заболеваний. В первую очередь, это вредные привычки. Я бросил курить в 42 года и считаю это большим достижением. Поэтому совет всем читателям – откажитесь от этой пагубной привычки незамедлительно!

Удается ли Вам заниматься спортом?

Свободного времени у меня практически нет, но я очень люблю пешие прогулки. Особенно по горной местности, чтобы была хорошая кардионагрузка. Мой личный рекорд – 30 км по горам.

Ваши увлечения?

Не поверите, но самая любимая для меня литература – это профессиональная медицинская. А самое мое большое увлечение в свободное время – это организация врачебных мероприятий, мастер-классов, конференций. 7 лет уже веду врачебную группу в Фейсбуке, где мы активно обсуждаем сложные клинические случаи, новые рекомендации. Сейчас организуем большую конференцию.

Ваши планы на будущее?

Самый мой большой план – настроить работу так, чтобы появилось время на отдых.

Доктор принимает:

Круглосуточный стационар Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34.

Телефон для записи: 8 800 234 74 40 (звонок бесплатный);

Запись ведется с пн. по пт. с 8:00 до 20:00 сб. – с 9:00 до 15:00 вск. – запись на прием не осуществляется

Официальный сайт: https://vodnik61.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/uomcfmbarus/

Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCvKHphiLDlConUYvJpIvx0g

Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра ФМБА России принимает участие в проекте "Клиника года - 2021". Проголосовать за учреждение можно на странице https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.