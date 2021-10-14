«Инвестиции – это топливо для роста экономики»: на Дону подготовили целый пакет новых мер поддержки инвесторов

На Дону подготовлены новые меры поддержки инвесторов. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось заседание, посвященное реализации инвестиционного послания губернатора Ростовской области на 2021 год. Модератором встречи выступил комитет донского парламента по экономической политике. Как пояснил председатель комитета, депутат Игорь Бураков, инвестиционное послание Василия Голубева - своеобразная точка сборки.

- Это когда самые актуальные предложения по улучшению инвестиционного климата собираются в документ самого высокого уровня. И поскольку все предложения исходят от губернатора, то мы прекрасно понимаем, что очень высока степень ответственности в реализации этих предложений, - сообщил парламентарий.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СУБСИДИИ

По словам Игоря Буракова, губернатор Василий Голубев в конце прошлого года огласил уже свое восьмое инвестиционное послание.

- За восемь лет оно превратилось в своеобразную точку сборки самых прогрессивных и актуальных идей, реализация которых позволяет Ростовской области постоянно улучшать свой инвестиционный климат. Например, сейчас открыто окно возможностей для строительства так называемых центров обработки данных. Это очень перспективная тема, поскольку искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь. И мы с целым рядом проектов на юге России конкурируем с Краснодарским краем, Волгоградской областью. Губернатор, оглашая инвестиционное послание на 2021 год, поставил задачу инфраструктурными субсидиями поддержать такие проекты. Что такое инфраструктурные субсидии? Это когда стоимость подключения к электрическим, газовым сетям, к прочей коммунальной инфраструктуре субсидируется из бюджета. Половина стоимости таких присоединений оплачивает бюджет Ростовской области. В итоге целый ряд проектов выиграл конкурентную борьбу у Краснодарского края, Волгоградской области. И к нам придут новые инвестиции и, соответственно, новые налоги. Еще на этапе строительства эти субсидии многократно окупятся, - отметил Игорь Бураков.

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Спикер также подчеркнул, что в прошлом году рост инвестиций в промышленность составил более 60 %, что в итоге положительно отразилось на состоянии донской экономики в 2021 году, – за январь-август индекс промышленного производства составил 109,2 %, а это вдвое выше, чем в среднем по России.

В целом же рост инвестиций по итогам первого полугодия 2021 года составил почти 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг практически 156 млрд рублей.

Министр экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, в свою очередь, заявил, что это лучший результат по Южному федеральному округу и один из лучших в стране, что стало итогом совместной работы главы региона, правительства области, Законодательного собрания и всего делового сообщества Дона.

При этом власти не намерены останавливаться на достигнутом и подготовили целый пакет новых мер поддержки инвесторов.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В первую очередь это региональный инвестиционный проект, который предусматривает снижение ставки налога на прибыль для промышленных инвесторов в два раза - до 10 %. Законопроект уже внесен в Заксобрание. Его рассмотрят в конце октября.

Снижение ставки по налогу на прибыль - очень важная преференция с учетом того, что с 1 января 2023 года по Налоговому кодексу отменяются льготы по налогу на прибыль.

– Региональный инвестиционный проект включает в себя преференции лучше действующих в Ростовской области в настоящий момент. Это совершенно новый инструмент, и он поможет нам стимулировать строительство производств, – подчеркнул Игорь Бураков.

Также среди мер поддержки - расширение перечня получателей инвестиционного налогового вычета. Теперь им смогут воспользоваться в том числе резиденты индустриальных парков и переработчики пищевой продукции. Также резиденты и устроители индустриальных парков смогут получать льготы по налогу на прибыль и «инфраструктурную» субсидию.

«ТОПЛИВО ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ»

В ходе заседания круглого стола прозвучали и другие предложения. В частности, депутат Заксобрания Сергей Косинов предложил продумать механизм привлечения инвесторов в более отдаленные районы области, чтобы они были сконцентрированы не только в пределах ростовской агломерации, но и в сельских территориях.

Была озвучена инициатива разработать льготы для компаний, занятых в IT-индустрии.

На круглом столе также говорили о проектах, двигающих развитие Ростовской агломерации, привлечении инвестиций в отрасли постиндустриальной экономики, поддержке инновационных разработок донских вузов.

Все прозвучавшие предложения будут обобщены профильным комитетом ЗС и переданы в соответствующие ведомства.

- Инвестиции – это топливо для роста экономики. Улучшая инвестиционный климат, мы заботимся о росте экономики, а значит, о росте поступлений в бюджет и, как следствие, об улучшении качества жизни наших граждан. Поэтому от успеха нашей работы зависит благополучие каждого жителя Ростовской области, – заключил Игорь Бураков.