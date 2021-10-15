Медицинский центр «Юнона»: «Лечить не болезнь, а пациента»

Фото: МЦ "Юнона"

Центр доказательной медицины «Юнона» зародился в 2004 году как маленький кабинет для лечения гинекологических проблем жителей Ростова-на-Дону и области. Со временем все больше и больше ростовчанок отдавали предпочтение квалифицированным врачам этой клиники. В итоге возникла потребность в расширении, поэтому в 2010 и 2013 годах у медицинского центра появилось еще два филиала. В результате небольшая клиника выросла в большое многопрофильное медицинское учреждение. Сегодня, благодаря признанию пациентов, «Юнона» открыла четвертый филиал, в котором в декабре будет введен в строй операционный блок.

После посещения медицинского центра «Юнона» у пациентов не остается чувства недосказанности или неопределенности. Врач-эксперт любого из направлений всегда объяснит свои назначения или их отсутствие, каждый выписанный препарат будет обоснован, а диагноз будет иметь точное название и расшифровку.

Специалисты медицинского центра «Юнона» придерживаются принципов доказательной медицины, поэтому любое решение они принимают, основываясь на результатах достоверных клинических исследований, а также, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента.

Основные направления лечения

Медицинский центр «Юнона» - это 4 клиники, 21 направление и более 50 врачей-экспертов — это. Изначально клиника «Юнона» создавалась как центр урологии и гинекологии. И по сей день ее основное направление - это консервативное лечение бесплодия, совместные приемы пар урологом и гинекологом.

В центре «Юнона» можно получить помощь по многим медицинским направлениям, но именно в гинекологии, урологии, флебологии и проведении узи-диагностики врачи центра обладают наивысшей квалификацией. Гинекологи повышают квалификацию, основываясь на принципах доказательной медицины, занимаются консервативным лечением бесплодия как женщин, так и в парах. Помогает в лечении бесплодия и врач-уролог.

Фото: МЦ "Юнона"

В медцентре гордятся тем, что могут предложить пациентам высокотехнологичные методы лечения.

- Безоперационное лечение мужских заболеваний с помощью аппарата УВТ.

- Гинекологические малые операции с применением высокоточного современного оборудования.

- Проведение УЗИ-исследований на одном из лучших аппаратов УЗИ в Ростове.

- Процедуры интимного омоложения, способствующие повышению качества жизни женщин.

- Операции по флебологии методом радиочастотной абляции вен, не требующие разрезов и реабилитации.

- Проведение различных исследований на базе собственной лаборатории.

Преимущества МЦ «Юнона»

- Профессионализм и авторитетность

Врачи МЦ «Юнона» – опытные профессионалы своего дела. Стаж работы специалистов составляет от 7 до 45 лет. Здесь лечат не болезнь, а пациента. Комплексный подход и большой опыт позволяют врачам с разных ракурсов смотреть на состояние больных, что увеличивает точность постановки диагноза.

- Постоянный рост и развитие

Медики центра участвуют в российских и международных конференциях и регулярно повышают квалификацию – это обязательное условие для врачей «Юноны».

- Все для комфорта пациента

До филиалов МЦ «Юнона» быстро и удобно добираться из любой точки города. Благодаря большому штату специалистов и новейшему оборудованию, пациентам не нужно долго ждать в очередях

- Конфиденциальность

МЦ отвечает за сохранность анонимности данных пациентов не на словах, а юридически. «Юнона» – единственный центр в Ростове-на-Дону с сертификатом обследования обработки персональных данных.

Фото: МЦ "Юнона"

Команда медицинского центра

Команда «Юноны» – опытные врачи, чей авторитет известен и за пределами Ростова-на-Дону. Средний профессиональный опыт специалистов – 17 лет. Это целый штат врачей-экспертов, специалистов, прошедших многоуровневый отбор, это опыт и профессионализм, основанные на доказательных методиках лечения.

«Юнона» - это лечебная клиника. Здесь не просто проводят исследования и дают рекомендации, здесь погружаются в суть болезни конкретного пациента, анализируют и лечат. В своей клинической практике, в первую очередь, медики допускают те вмешательства, эффективность и безопасность которых доказана.

В «Юнона» не боятся сложных случаев: врачи Центра регулярно выносят их на коллегиальное обсуждение.

О качестве медицинских услуг в МЦ также говорит признание и высокий уровень доверия медицинского сообщества Ростовской области. Зачастую на дополнительное обследование врачи направляют своих пациентов именно в Центр доказательной медицины «Юнона».

Фото: МЦ "Юнона"

Работа во время пандемии

В МЦ «Юнона» действуют две программы по реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. В них входят все необходимые анализы и исследования.

Программы подходят для всех пациентов, но особенно важно пройти комплекс тем, у кого есть хронические заболевания и положительный результат на антитела к COVID-19, чтобы предотвратить обострение хронических заболеваний, тем, кто перенес ковид с развернутыми клиническими симптомами, и у кого были обнаружены антитела класса IgG, но сама болезнь прошла бессимптомно.

Повод для гордости

С момента появления врачебного кабинета, будущего МЦ «Юнона», в 2004 году, в городе появилось уже четыре филиала центра доказательной медицины. А в четвертом квартале 2021 года примет первых пациентов стационар с полноценным операционным блоком на улице Еременко, 25.

Главная задача «Юноны»

Девиз медицинского центра - следовать принципам доказательной медицины и доверять научным исследованиям. Здесь говорят: «При лечении пациента мы опираемся на качественные теоретические знания, практические навыки и личный опыт!»

Адреса и контакты:

Ростов-на-Дону,

ул. Советская, 51/2

проспект Космонавтов, 37

ул.3-я линия, 3

ул. Еременко,25

телефон: +7 (863) 310-03-06

График работы: Понедельник-суббота, с 8.00 до 20.00, воскресенье - с 9.00 до 18.00.

Официальный сайт: https://junoclinic.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/junona_rostov/

Вконтакте: https://vk.com/yunona_medclinic

Фейсбук: https://www.facebook.com/yunonamedclinic

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPgWUqd2llNHjYmBmUKMQVA

Медицинский центр «Юнона» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за медицинский центр можно проголосовать на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021