COVID-19 и антикоагулянты: Как часто бывают тромбозы при заболевании и нужно ли пить специальные препараты

Фото: предоставлено МЦ "Юнона"

У значительной части пациентов с тяжелой формой COVID-19 возникают различные неблагоприятные последствия, в том числе, тромбозы. В интернете можно встретить самые разные рекомендации о том, что для профилактики нужно обязательно принимать кроверазжижающие препараты. Но врачи против такой практики. Они считают, что всякое лечение в данном случае должно назначаться строго по показаниям. О том, чем опасен бесконтрольный прием антикоагулянтов, мы поговорили с терапевтом-гемостазиологом, главным врачом западного филиала медицинского центра «Юнона» Екатериной Николаевной Каплиной.

- Екатерина Николаевна, о большом риске тромбозов при COVID-19 сейчас говорят много. Насколько реален этот риск, и чем опасны тромбы?

- К сожалению, риск наступления тромбозов и эмболий (отрыва образовавшихся тромбов) при новой коронавирусной инфекции действительно существует. Воспаление, возникающее при этом заболевании, вызывает активацию свертывающей системы, что, в свою очередь, может проявляться микротромбированием в системе сосудов легких, затрагивать коронарные артерии, проявляться возникновением инфаркта миокарда. Тромбы могут образовываться в сосудах головного мозга и вызывать инсульт, а также в системе вен нижних конечностей и приводить к тромбоэмболии легочной артерии, жизнеугрожающему осложнению.

- Насколько часто коронавирусная инфекция провоцирует тромбоз?

- В настоящее время мы видим, что тромбозы у госпитализированных пациентов возникают в 5-20% случаев по данным разных исследований, а у тех, кто проходил лечение в реанимационных отделениях, гораздо чаще — до 45%. У тех же, кто болеет не тяжело, риски тромбоза не высоки и не превышают обычные цифры. Поэтому, в первую очередь, назначение антикоагулянтов необходимо в случае госпитализации в стационар в связи с тяжелым течением COVID-19.

Фото: предоставлено МЦ "Юнона"

- Всем ли заболевшим необходимо принимать кроверазжижающие препараты, и нужны ли они в качестве профилактики?

- Антикоагулянты показаны далеко не всем. Эти препараты совершенно не так безобидны, как может показаться. Они профилактируют тромбозы, но при этом повышают риск внутренних кровотечений, могут спровоцировать кровоизлияние, привести к образованию гематом на коже. Поэтому назначать кроверазжижащие препараты нужно обоснованно, если польза от них превышает риск возможного осложнения и побочного действия.

Назначение антикоагулянтов возможно при наличии дополнительных факторов риска — таких, как ожирение, возраст старше 60 лет, наличие онкозаболевания, при приеме пероральных контрацептивов и гормон заместительной терапии у женщин.

- Насколько долго можно принимать такие препараты?

- Длительность приема определяется врачом. Например, у пациентов с тяжелым течением COVID-19 прием препаратов продолжается до 30-45 дней. При зафиксированном тромбозе возможно проведение более длительного курса лечения и вторичной тромбопрофилактики, но без определения индивидуальных рисков и консультации специалиста это также недопустимо.

- А если лечиться дома, то какие меры помогут защититься от тромбоза?

- Первая и самая главная рекомендация — пить достаточное количество жидкости, желательно 30 мл на килограмм массы тела. Еще важным моментов является необходимость продолжить прием всех ранее назначенных лекарств лечащими врачами, например антиагрегантов или антикоагулянтов по поводу других болезней. Применение статинов, холестеринснижающих препаратов по показаниям также помогает в защите от возникновения артериальных тромбозов.

- Часто рекомендуют при COVID-19 пить простой аспирин. Это оправданно?

- Нет. Аспирин не является антикоагулянтом, он относится в низких дозировках к группе антиагрегантов, то есть препятствует склеиванию тромбоцитов. Основные механизмы тромбоза при коронавирусной инфекции реализуются через растворенные в крови факторы коагуляции. Поэтому прием аспирина не обладает доказанным профилактическим эффектом в отношении тромбообразования на фоне COVID-19. Если врачом был назначен аспирин по другому поводу (например, после перенесенного ранее инсульта), то необходимо продолжить принимать его при положительном ПЦР тесте. Но просто так пить аспирин не стоит. У него тоже есть свои побочные эффекты.

- Не нужно заниматься самолечением и назначать себе антикоагулянты. Это категорически недопустимо. Ни по совету соседки, ни по совету родственников (если только они не являются грамотными врачами, владеющими актуальными данными по этой проблеме), - сказала в завершение разговора Екатерина Каплина, - К сожалению, сейчас такие препараты применяются массово. А только врач после осмотра или проведения необходимых анализов сможет выбрать правильную тактику лечения.