Депутаты Заксобрания обсудили проект закона в сфере гражданской обороны

В Ростове в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета донского парламента по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось заседание комитета донского парламента по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Модератором встречи, которая проходила в режиме видеоконференц-связи, выступил председатель комитета, генерал-лейтенант в отставке, депутат Григорий Фоменко.

В фокусе внимания участников дискуссии оказался вопрос взаимодействия органов власти и гражданской обороны.

Как отметил Григорий Фоменко, в этом законодательном вопросе донской край оказался в числе отстающих регионов.

Дело в том, что на сегодняшний день осталось только 7 субъектов Российской Федерации, не принявших региональные законы в сфере гражданской обороны, в числе которых и Ростовская область.

- В настоящее время Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ростовской области не предусматривает разграничения соответствующих полномочий между исполнительными органами государственной власти. Фактически Положение не отвечает на вопрос – какой конкретно исполнительный орган государственной власти осуществляет то или иное полномочие, установленное ФЗ «О гражданской обороне», - прокомментировал Григорий Фоменко необходимость принятие соответствующего регионального закона в Ростовской области.

Депутат пояснил, что шесть полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленные федеральным законом, закреплены за департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Остальные три полномочия между исполнительными органами госвласти региона не разграничены.

Речь идет о планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время, а также об определении перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.

- Проект нового областного закона разграничит эти полномочия между органами региональной власти, - подчеркнул Григорий Фоменко.

Если говорить о поправках в статью регионального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, то они приведут областное законодательство в соответствие с федеральным.

- В частности, поправками предусмотрено право органов государственной власти Ростовской области разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, - сообщил парламентарий.