Донские парламентарии высадили около «Ростов-Арены» аллею из молодых сосен

Депутаты донского парламента высадили сосны рядом со стадионом «Ростов-Арена». Фото: пресс-служа ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в субботу, 16 октября, прошел осенний День древонасаждения. В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания. На этот раз парламентарии озеленяли территорию около, примыкающей к стадиону «Ростов-Арена» в левобережной части донской столицы.

- Постепенно территория около стадиона "Ростов-Арена" преображается, становится более благоустроенной, более приятной для отдыха, и очевидно, что зеленые насаждения в этом смысле играют важнейшую роль, - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Всего депутатами Законодательного Собрания высажено около 80 деревьев в районе "Ростов-Арены". Фото: пресс-служба ЗС РО

Спикер отметил, что эта часть донской столицы осваивается относительно недавно.

- И здесь, конечно, требуется очень много озеленительных работ. С нашей стороны они начались в прошлом году и продолжаются в этом. Всего депутатами Законодательного Собрания высажено около 80 деревьев в этом районе, - прокомментировал Александр Ищенко.

Он также отметил, что работа не окончена.

- Будем возвращаться сюда вновь - заменять не прижившиеся деревья и продолжать озеленение большого общественного пространства. Планируем вскоре вернуться и в парк «Дружба» - там надо заменить часть засохших деревьев и провести новую высадку, - пояснил депутат.

Также Александр Ищенко сказал, что парламентарии Дона видят большую перспективу появления соснового пояса вокруг всего стадиона.

Председатель донского парламента добавил, что большинство жителей Дона с уважением относятся к природе и выразил надежду, что пример восстановленного Дня древонасаждения не только создаст новые очаги зеленых островков в городах и селах, но и закрепит традицию участия человека в сохранении и содержании окружающей среды.

Также Александр Ищенко сказал, что с каждым годом все больше жителей города и области участвуют в Днях древонасаждений.

- Надеюсь, что когда-нибудь каждый житель Ростовской области будет высаживать свое дерево как минимум один раз в год, - подытожил депутат.