«У нас и наших детей появился еще один хороший повод окружить вниманием своих пап»: В честь Дня отца в Ростове посадили деревья

Глава города как отец трех дочек тоже посадил дерево вместе с детьми. Фото: пресс-служба администрации города

В субботу, 16 октября, в Ростове стартовал День древонасаждения, а в воскресенье, 17 октября, второй день посадки саженцев совпал с Днем отца, который в нашей стране отмечается впервые. Дончане решили взять инициативу в свои руки и одними из первых в стране отметить это событие. Поэтому было решено посвятить высадку деревьев папам.

«В ЖИЗНИ ВАЖНО ЧТО-ТО ОСТАВИТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ»

Посадка саженцев проходила в парке им. Собино в Железнодорожном районе. Посадить дерево сюда пришли главы районов и депутаты. И все они взяли с собой детишек, чтобы показать пример подрастающему поколению. Дружно, по-семейному отцы закапывали деревья, а дети их поливали. Иногда в одиночку было тяжело справиться, и тогда папы объединяли усилия и сажали молодые деревца вчетвером.

- В жизни важно что-то строить, будь то дом, школа или посадка деревьев. Это все то, что остается после человека. А особенно важно сажать деревья с детьми. Пройдет каких-то десять лет, а они будут идти мимо дерева и знать, что это они его вместе с отцом посадили, - говорит Алексей Логвиненко.

Кстати, сити-менеджер пришел тоже не один, а с тремя дочками. В парке культуры и отдыха имени Анатолия Собино в Железнодорожном районе продолжили высадку липовой аллеи — высадили 30 деревьев и заложили Аллею отцов — ее первые 20 елей.

А на территории пешеходной зоны по улице Большой Садовой, 120, теперь красуется трехметровая крымская сосна.

«ДЕНЬ ОТЦА ТЕПЕРЬ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ»

Сделал дело — гуляй смело: дружные семьи ждала интересная программа. Малыши вместе с главными силачами в их жизни — папами - состязались в армрестлинге и метании. Были и бои отцов. Ребята, чьи отцы выиграли в бою, получили приз за заслуги своего родителя. Также была организована фотовыставка «Хочу быть похожим на папу». В ней приняли участие семьи Железнодорожного района. Некоторые детишки, проходя мимо выставки, узнавали своих отцов на кадрах, о чем с гордостью рассказывали всем и вся.

- С погодой сегодня повезло. Было по-осеннему тепло, солнечно. В прошлом году в парке завершилась реконструкция. По случаю Дня отца район организовал насыщенную праздничную программу. На праздник приехали с детьми мои коллеги-папы, - говорит Алексей Валентинович. - День отца в нашей стране учредил Президент Владимир Владимирович Путин. Праздник мы теперь будем отмечать в третье воскресенье октября. У нас и наших детей появился еще один хороший повод окружить вниманием своих пап и сказать добрые слова тем людям, которые являются опорой и поддержкой, за которыми – словно за каменной стеной.

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО МОГУТ И ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ

А еще в дни древонасаждения сажать деревья можно и выдающимся выпускникам школ, которые окончили учебное заведение с золотой медалью, а также тем, кто участвовал и занимал места на олимпиадах всероссийского, регионального и муниципального уровней.

- Два года назад я разрешил сажать деревья в парке Левобережном. Там дерево могут посадить выпускники, окончившие школу с золотыми медалями, а также победители различных всероссийских, областных и муниципальных конкурсов. Они имеют право посадить саженец, содержать его и смотреть, как он растет. И это очень хорошая идея, так как человек растет, а вместе с ним и дерево. А главное, что эта идея нравится горожанам, - продолжает сити-менеджер.

Напомним, акция - День древонасаждения стартовала в субботу, 16 октября, и продлится целый месяц. В первый день было посажено 3300 саженцев крупномерных деревьев. А за месяц должны обрести новый дом около девяти тысяч разных растений - это деревья, кустарники, хвойные, сосны, тюльпаны и многолетники. Причем из девяти тысяч саженцев четыре тысячи будут высажены за счет бюджетных денег.